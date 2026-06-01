Google'ın tartışılan projesi: 32 milyon sivrisinek neden üretiliyor?

ABD'de kamu sağlığı alanında dikkat çeken bir proje gündemde. İddialara göre Google, Kaliforniya ve Florida eyaletlerinde önümüzdeki iki yıl içinde toplam 32 milyon özel işlemden geçirilmiş sivrisineği doğaya salmak için federal kurumlardan izin talep ediyor. Peki ama neden?

Sedef Karatay Bingül

Projenin temel amacı, hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonlarını kontrol altına almak. Yetkililerin, sivrisinek kaynaklı hastalık vakalarının daha sık görüldüğü bölgelerde kontrollü ve aşamalı salımlar gerçekleştirmeyi değerlendirdiği belirtildi.

SİVRİSİNEKLER ÖZEL OLARAK İŞLENECEK

Projede kullanılacak sivrisineklerin, hastalık yayma kapasitelerini azaltacak şekilde özel yöntemlerle işleneceği ifade edildi. Bu çalışmalar kapsamında genellikle sivrisineklerin üreme yeteneklerinin sınırlandırılması veya hastalık taşıma döngüsünün kesilmesi hedefleniyor.

PESTİSİTLERE ALTERNATİF BİR YÖNTEM

Uzmanlar uzun yıllardır yoğun pestisit kullanımına alternatif biyolojik mücadele yöntemleri üzerinde çalışıyor. Söz konusu girişim de daha önce küçük ölçekli denemelerde test edilen tekniklerin daha geniş alanlarda uygulanmasını amaçlıyor.

Bilim insanları, projenin başarılı olması halinde hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonlarında zamanla önemli bir düşüş yaşanabileceğini değerlendirdi. Böylece sivrisinek kaynaklı sağlık sorunlarının azaltılması hedefleniyor.

Projenin hayata geçirilebilmesi için ABD'deki ilgili federal düzenleyici kurumların onay vermesi gerekiyor. Değerlendirme sürecinde güvenlik verileri, çevresel etkiler ve uzun vadeli izleme planları detaylı şekilde incelenecek.

ÇEVRESEL RİSKLER MERCEK ALTINDA

Düzenleyici kurumların, halk sağlığına sağlayabileceği faydaları ekosistem üzerindeki olası etkilerle birlikte değerlendirmesi bekleniyor. Özellikle hedef dışı canlı türleri üzerindeki etkiler ve çevresel riskler inceleme sürecinin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

KALİFORNİYA VE FLORİDA NEDEN SEÇİLDİ?

Kaliforniya ve Florida'nın tercih edilmesinin temel nedenlerinden biri, her iki eyalette de sivrisinek kaynaklı sağlık sorunlarının düzenli olarak takip edilmesi ve belirli dönemlerde salgın risklerinin ortaya çıkması.

Yapılan değerlendirmeler, bu bölgelerde sivrisinek kaynaklı hastalıkların diğer eyaletlere kıyasla daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

Uzmanlar, bu tür projelerin teknoloji şirketlerinin çevre ve halk sağlığı alanındaki çalışmalarına daha fazla dahil olmaya başladığını gösterdiğini belirtti. Ancak böylesine büyük ölçekli biyolojik müdahalelerin uygulanmasından önce kapsamlı bilimsel değerlendirmelerin ve şeffaf düzenleyici süreçlerin yürütülmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Projenin onay alıp almayacağı ve uygulamaya geçmesi halinde ne ölçüde etkili olacağı, önümüzdeki dönemde yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

