Google Lens nasıl kullanılır? Google Lens ile bilinmeyen nesneler nasıl tanımlanır? Google Lens kullanımı

Günümüzde çok sık kullanılan Google Lens teknolojisi çeşitli Google hizmetleri ile taratılan görselleri birleştiren bir görüntü tanıma yazılımı olarak tanımlanmaktadır. İlk kez 2017 yılında bir konferansta duyurulmuş olan Google Lens bu tarihten itibaren kullanıma açılmıştır. Metinleri kopyalayabilen, nesneleri, bitkileri, hayvanları tanıyabilen ve tanımlayabilen Google Lens ile QR okuma gibi birçok farklı işlem gerçekleştirilebilmektedir. Kullanımı ise son derece kolaydır.
Google tarafından geliştirilen bir yapay zeka destekli teknoloji olan Google Lens görüntü tanıma teknolojisidir. Bu uygulama aracılığı ile kamera ile çekilen fotoğraflardan gerçek zamanlı görüntülere bilgilere ulaşılabilmektedir. Google Lens sayesinde fiziksel dünya ile dijital dünya bir araya getirilmektedir.
Google Lens kullanımı son derece kolay bir teknolojidir. Şu adımlar kullanılarak Google Lens teknolojisinden yararlanılabilmektedir:
Google Lens indirip yükledikten sonra aramalar kolaylıkla ve çok kısa süre içinde yapılabilmektedir. Bir nesne ya da metin Google lens tarafından tanındıktan sonra ilgili sonuçlara ulaşabilmek adına taranılan öğrenin üzerine dokunulur. Bu sayede aranılan öge hakkında çok fazla bilgiye sahip olabilmek ve ilgili olan internet sayfalarını keşfetmek mümkün olabilmektedir.
Örnek olarak bir kafenin ismi ya da adresi olan bir afiş tarandığı zaman Google Lens bu metni hemen tanıyabilmektedir. Bu sayede Google Lens aracılığı ile o kafenin adresinden telefon numarasına kadar internette yer alan tüm bilgilerine ulaşabilmek mümkün olmaktadır. Hem metinler hem de görseller Google lens ile taranabilirdir.