Google Lens nasıl kullanılır? Google Lens ile bilinmeyen nesneler nasıl tanımlanır? Google Lens kullanımı

Günümüzde çok sık kullanılan Google Lens teknolojisi çeşitli Google hizmetleri ile taratılan görselleri birleştiren bir görüntü tanıma yazılımı olarak tanımlanmaktadır. İlk kez 2017 yılında bir konferansta duyurulmuş olan Google Lens bu tarihten itibaren kullanıma açılmıştır. Metinleri kopyalayabilen, nesneleri, bitkileri, hayvanları tanıyabilen ve tanımlayabilen Google Lens ile QR okuma gibi birçok farklı işlem gerçekleştirilebilmektedir. Kullanımı ise son derece kolaydır.

Google tarafından geliştirilen bir yapay zeka destekli teknoloji olan Google Lens görüntü tanıma teknolojisidir. Bu uygulama aracılığı ile kamera ile çekilen fotoğraflardan gerçek zamanlı görüntülere bilgilere ulaşılabilmektedir. Google Lens sayesinde fiziksel dünya ile dijital dünya bir araya getirilmektedir.

Google Lens nasıl kullanılır?

Google Lens kullanımı son derece kolay bir teknolojidir. Şu adımlar kullanılarak Google Lens teknolojisinden yararlanılabilmektedir:

Öncelikle Google Lens uygulaması akıllı telefona ya da mobil cihaza uygulama mağazasından indirilmeli ve yüklenmelidir.

Uygulama açılır ve kamera ekranı görünür.

Metin ya da nesne hedeflenir. Kamera ile hedeflenen nesne ya da metin Google Lens tarafından tanınmaya başlar.

Google Lens tanıdığı metin ya da nesne ile bilgileri ekrana getirir. Bu bilgiler metin ya da bağlantıları nesnenin adı gibi farklı biçimlerde olabilmektedir.

Google Lens kullanıcıya tanınan metinle ya da nesne ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve çeşitli işlemler yapma seçenekleri sunmaktadır. Örnek olarak bir ürünün fiyatı Google Lens aracılığı ile karşılaştırılabilir. Veya bir metinde yer alan adres haritada görüntülenebilir.

iPhone ya da Android cihazlarda Google Lens farklı adımlarla kullanılabilir. iPhone cihazlarda mağazadan uygulama indirilir ve yüklenir, uygulama açılır ve kamera ile nesne ya da görsel belirlenir.

Google Lens ile bilinmeyen nesneler nasıl tanımlanır?

Google Lens indirip yükledikten sonra aramalar kolaylıkla ve çok kısa süre içinde yapılabilmektedir. Bir nesne ya da metin Google lens tarafından tanındıktan sonra ilgili sonuçlara ulaşabilmek adına taranılan öğrenin üzerine dokunulur. Bu sayede aranılan öge hakkında çok fazla bilgiye sahip olabilmek ve ilgili olan internet sayfalarını keşfetmek mümkün olabilmektedir.

Örnek olarak bir kafenin ismi ya da adresi olan bir afiş tarandığı zaman Google Lens bu metni hemen tanıyabilmektedir. Bu sayede Google Lens aracılığı ile o kafenin adresinden telefon numarasına kadar internette yer alan tüm bilgilerine ulaşabilmek mümkün olmaktadır. Hem metinler hem de görseller Google lens ile taranabilirdir.