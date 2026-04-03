Google, yeni Gemma 4 modellerini duyurdu: Gemini 3 altyapısı ile geliştirildi!

Google yapay zeka modeli Gemini 3 Pro'yu geçen yılın sonunda kullanıma sunmuştu. Şirket şimdi, Gemini 3 ile aynı dünya standartlarındaki araştırma ve teknolojiden geliştirilen ve bugüne kadarki en zeki açık kaynaklı modeli olduğunu iddia ettiği Gemma 4'ü tanıttı.

4 FARKLI SÜRÜMÜ VAR

Engadget'te yer alan habere göre, Google, sunulan parametre sayısına göre farklılaşan dört farklı Gemma 4 sürümü sunuyor. Akıllı telefonlar da dahil olmak üzere uç cihazlar için şirketin 2 milyar ve 4 milyar parametreli "Effective" modelleri bulunuyor. Daha güçlü makineler için 26 milyar parametreli "Mixture of Experts" ve 31 milyar parametreli "Dense" sistemleri yer alıyor.

Sürümler tam olarak şöyle sıralanıyor:

Effective 2B (E2B)

Effective 4B (E4B)

26B Mixture of Experts (MoE)

31B Dense

'20 KAT DAHA BÜYÜK MODELLERİ GERİDE BIRAKTILAR'

Google, Gemma 4'ün "parametre başına eşi benzeri görülmemiş bir zeka seviyesi sunduğunu" iddia ediyor. Şirket, Gemma 4'ün 31 milyar ve 26 milyar parametreli varyantlarının Arena AI'nin metin liderlik tablosunda sırasıyla üçüncü ve altıncı sıraları aldığını ve kendilerinden 20 kat daha büyük modelleri geride bıraktığını söylüyor.

Modellerin tümü video ve görselleri işleyebiliyor. İki daha küçük model ayrıca ses girdilerini işleme ve konuşmayı anlama yeteneğine de sahip.

140'TAN FAZLA DİL DESTEĞİ

Google ayrıca Gemma 4 ailesinin çevrimdışı kod üretebildiğini, yani internet bağlantısı olmadan vibe coding yapmak için kullanılabileceklerini söylüyor. Google modelleri 140'tan fazla dilde eğittiğini de belirtiyor.

Google, Gemma 4 ailesini Apache 2.0 lisansı altında yayınlıyor. Şirket, önceki Gemma modellerini kendi Gemma lisansı aracılığıyla kullanıma sunmuştu.

Yeni modeller farklı platformlar üzerinden edinilebiliyor.