Mersin'deki katliamdan yaralı olarak kurtuldu! "Telefon çıkaracak sanıyorduk, birden tabancayı çıkardı"

Mersin'de yaşanan silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayda yaralı kurtulan Mehmet Han Topal yaşadıklarını anlattı. Topal, "Biz de telefon falan çıkaracak sanıyorduk, birden tabancayı çıkardı, çat ağzına verdi." dedi.

"TEZGAHIN ÜSTÜNDEN BANA SIKTI"

Lokantada çalışan ve saldırıdan yaralı kurtulan Mehmet Han Topal ise, yaşanan korku dolu anları anlattı. Topal, "Dükkanda çalışıyorduk, paket servisimiz vardı, onu hazırlıyordum. Metin ağabey geldi, dükkana giriş yaptı. Ben de dedim 'Hısım hoş geldin'. Hiç ses, tepki vermedi. Sabri ağabey de işte normal terazinin orada sucuk mu, et mi ne de tartıyordu. Biz de telefon falan çıkaracak sanıyorduk, birden tabancayı çıkardı, çat ağzına verdi. Ben yere eğiliyordum, sıktı bana. Kulağımın buradan geçti zaten. Ondan sonra Sabri ağabeye sıktı, boynuna sıkmış. Sonra geldi bir tane de tezgahın üstünden bana sıktı. Kalçama geldi. İçeriye gitmiş, Ahmet'e sıkmış çocuğun kafasına. Ondan sonra ben can havliyle dışarıya attım kendimi, arkadaşlara haber verdim. Ondan sonra kaçmış gitmiş" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

