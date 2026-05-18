Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki bazı inşaat projelerinde, iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla düzenlenen ikinci dalga operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'İrtikap' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Üsküdar Belediyesi sorumluluk alanındaki bazı inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhitler ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği belirlendi.

Taleplerin, üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda şekillendiği, usule aykırı yapıların ise iskan işlemlerinin onaylandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında maddi menfaatin elden, şirket hesapları ve farklı kanallar üzerinden sağlandığı değerlendirilirken, 15 Mayıs günü düzenlenen ikinci dalga operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA

