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Görev başında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik'te görev başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Bayırlı, memleketi Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi Ilıcaksu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Görev başında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru Murat Bayırlı'ya ulaşamayan ailesi ve mesai arkadaşları, görev yaptığı polis merkezine gitti. Bayırlı'nın hareketsiz halde bulunması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, 54 yaşındaki polis memurunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bayırlı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Görev başında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı 1

GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Murat Bayırlı için Çukurca beldesi Ilıcaksu Mahallesi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Demir, Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, ilçe protokolü, emniyet teşkilatı mensupları, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Murat Bayırlı için dualar edildi.

Görev başında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı 2

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bayırlı'nın kardeşi Ferhat Bayırlı ve ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Murat Bayırlı'nın naaşı, Ilıcaksu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yaklaşık 56 yıl önce öğretmen olarak Ilıcaksu'ya gelen ve bölgeye yerleşen Selim Bayırlı'nın oğlu olan Murat Bayırlı'nın aslen Kırşehirli olduğu ve Ilıcaksu'da doğup büyüdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit polis Bilecik
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