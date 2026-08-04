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Yavru kediyi önce öpüp sonra boğmuştu, gözaltına alındı

Bolu’da elektrikli bisikletiyle ilerlerken kucağındaki yavru kediyi önce öpen ardından elleriyle boğarak telef eden şahıs gözaltına alındı.

Yavru kediyi önce öpüp sonra boğmuştu, gözaltına alındı

Bolu’da elektrikli bisikletiyle ilerlerken kucağındaki yavru kediyi önce öpen ardından elleriyle boğarak telef eden şahıs gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın 15 yaşındaki şüphelisinin otizmli olduğu öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan bir kişi, elinde taşıdığı yavru kediyi kucağına alarak önce öptü, ardından ise acımasızca elleriyle boğdu. Yavru kediyi telef eden şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Kan donduran o anlar, sokağı gören bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerin ortaya çıkması ve olayın haberlere yansımasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin 15 yaşındaki otizmli M.A. olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yavru kediyi önce öpüp sonra boğmuştu, gözaltına alındı 1

Yavru kediyi önce öpüp sonra boğmuştu, gözaltına alındı 2

Yavru kediyi önce öpüp sonra boğmuştu, gözaltına alındı 3

Yavru kediyi önce öpüp sonra boğmuştu, gözaltına alındı 4

Yavru kediyi önce öpüp sonra boğmuştu, gözaltına alındı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bolu
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