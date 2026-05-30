HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Görev başında şehit oldu, baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı

Ankara'da görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, yol güvenliğini sağladığı sırada otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Acı haberin ulaştığı Kırıkkale'de şehidin baba ocağı ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Görev başında şehit oldu, baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu'nun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığına bağlı Gökçehüyük Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde Otoyol Tim Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün (37), otoyol üzerinde trafiği tehlikeye sokacak maddelerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde bulunan lastik parçalarını kaldırmaya çalışan Ergün'e, E.Ç.K. (34) idaresindeki 34 AJB 073 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Görev başında şehit oldu, baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı 1

JANDARMA GÖREV BAŞINDA ŞEHİT OLDU

Bekar olduğu öğrenilen şehit Yusuf Ergün'ün cenazesinin Gölbaşı Devlet Hastanesinden Bilkent Şehir Hastanesi morguna, buradan da Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Nur Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Görev başında şehit oldu, baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı 2

Acı haberin ulaşmasının ardından şehidin memleketi Kırıkkale'deki baba ocağına belediye tarafından Türk bayrakları asıldı. Şehidin evi ve bulunduğu sokak bayraklarla donatılırken, yakınları ve vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Görev başında şehit oldu, baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye´de heyelan! Yayla yolu kapandıOsmaniye´de heyelan! Yayla yolu kapandı
Antalya'da otomobil alev aldıAntalya'da otomobil alev aldı

Anahtar Kelimeler:
şehit Ankara jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Mourinho'dan Arda Güler'i üzecek hamle!

Mourinho'dan Arda Güler'i üzecek hamle!

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor: İade bedeli ATM'den çekilebilecek

Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor: İade bedeli ATM'den çekilebilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.