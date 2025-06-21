Görme engelli Enes, mezun olduğu okulda öğretmen olmak istiyor

Bornova ilçesinde yaşayan görme engelli Enes Kocabıyık, engeline rağmen okuma ve spor sevdasından vazgeçmedi. İlkokul ve ortaokulu Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'nda, liseyi Bornova Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda okuyan, aynı zamanda goalball branşında sporcu olan Kocabıyık, hayallerini gerçekleştirebilmek için YKS'ye hazırlandı. YKS'nın ilk oturumu TYT'den çıkan Kocabıyık, "Sınav beklediğimden kolaydı. 800 bin barajını geçme hedefim vardı. Beden eğitimi öğretmenliği okumayı düşünüyorum. Sınava çok hazırlanamadım, çoğunlukla milli takım kampındaydım. Okulda kazandığım bilgilerle sınava girdim, inşallah beklediğim puanı alıp beden eğitimi olmayı düşünüyorum. Ege Üniversitesi'ni tutturmak istiyorum" dedi.

'AVRUPA GOL KRALLIĞI HEDEFİM VAR'

Goalball sporunu 6 yıldır yaptığını söyleyen Kocabıyık, "6'ncı sınıfta başladım. 2023 yılında İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'ne, beni bu spora başlatan Kadriye Yılmaz Hocamın yanına geçtim. Avrupa gol krallığı hedefim var. Beden eğitimi öğretmenliğini tutturursam hayalim Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu'nda bu sporla ilgili öğrenciler yetiştirmek. Beni yetiştiren hocayla birlikte öğrenci yetiştirip, bu sporu daha çok tanıtmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de bu sporu çok bilen insan yok. O yüzden sporu daha da duyurup, milli takım sporcuları yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

'ENES İSTEDİĞİ BÜTÜN HEDEFLERE ULAŞIYOR'

Enes Kocabıyık'ın annesi Kamile Kocabıyık (39) ise "Çok heyecanlıyım. Enes istediği bütün hedeflere ulaşıyor. Hedefi goalball oynamaktı, milli takımdı başardı. Şimdiki hedefini de başaracak. Oğluma güveniyorum. Çok heyecanlı bir süreçti. Sınava çok fazla hazırlanamasa da okulundaki denemelerinde güzel başarılar elde etti. İnşallah burada da hedefini tutacak. Yavaş ilerliyor ama hedefine ulaşıyor. İnşallah hayatı boyunca da bütün hedeflerine, istediklerine sahip olur" dedi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır