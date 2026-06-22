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Görüntüler bir anaokulundan... Acımasızca üst üste sopayla vurdu!

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İstanbul Bayrampaşa'da bir anaokulunda kaydedilen görüntüler infiale yol açtı. 60 yaşındaki bir kadının çocukları uyutmak için elindeki sopayla vurduğu görüntüler çileden çıkardı. İşte o görüntüler!

Korkunç olay 16 Haziran Salı, 17 Haziran Çarşambe ve 19 Haziran Cuma günlerinde meydana geldi.

Görüntüler bir anaokulundan... Acımasızca üst üste sopayla vurdu! 1

ELİNDEKİ ÇUBUKLA ÇOCUKLARI DARBETTİ!

İddiaya göre Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan yabancı bir özel anaokulunda çalışan A.B. isimli kadının öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocukları elindeki çubukla darbettiği belirtildi.

Görüntüler bir anaokulundan... Acımasızca üst üste sopayla vurdu! 2

Aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada çocuklara kötü davranarak darbettiği de öne sürüldü.

Görüntüler bir anaokulundan... Acımasızca üst üste sopayla vurdu! 3

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine yapılan çalışmada güvenlik kameraları incelendi.A.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer yandan A.B.'nin çocukları elindeki çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüler bir anaokulundan... Acımasızca üst üste sopayla vurdu! 4

Görüntüler bir anaokulundan... Acımasızca üst üste sopayla vurdu! 5

Görüntüler bir anaokulundan... Acımasızca üst üste sopayla vurdu! 6

Görüntüler bir anaokulundan... Acımasızca üst üste sopayla vurdu! 7

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa
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