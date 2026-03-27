Görüntüler ortaya çıktı! Gizli bölmelerden servet çıktı: Marmaris Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda suçüstü

Güne başlarken Marmaris Belediyesi'ne operasyon yapıldığı, İmar Müdürlüğü’nde görevli şahsın rüşvet alırken suçüstü yakalandığı haberi gelmişti. Operasyon anına ait görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca saklanmış halde çok miktarda dolar, Euro ve altın bilezik ele geçirildi.

Marmaris Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu ses getirdi. Belediyede görevli şüpheli 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Operasyon görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Marmaris Belediyesi’nde görevli bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin otel, restoran ve çeşitli işletmelere ilişkin işlemlerde çıkar sağlamak amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi.

RÜŞVET OPERASYONUNDA SUÇÜSTÜ

Soruşturma kapsamında, İmar Müdürlüğü’nde görevli T.D. isimli şüpheli 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Devam eden çalışmalarda aynı gün gece saatlerinde şüphelilere yönelik ikamet, iş yeri ve belediyedeki ofislerde aramalar gerçekleştirildi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonlarda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suç unsuru olduğu değerlendirilen delillere el konuldu.

GİZLİ BÖLMELERDEN SERVET ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan aramalarda tavan arasına ve koltukların gizli bölümlerine saklanmış halde çok miktarda dolar, Euro ve altın bilezik ele geçirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Operasyonda T.D.’nin suçüstü yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin üzerinde zarf içerisine koyulmuş dolarların bulunması ve yapılan aramalarda saklanan paraların bulunması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da zincirleme kaza: 15 yaralıİstanbul'da zincirleme kaza: 15 yaralı
Bu belirtilere dikkat: Beyin tümörünün ilk sinyali olabilirBu belirtilere dikkat: Beyin tümörünün ilk sinyali olabilir

En Çok Okunan Haberler
İran, Hürmüz Boğazı'ndaki dev gemiyi vurdu!

İran, Hürmüz Boğazı'ndaki dev gemiyi vurdu!

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

