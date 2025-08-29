Gösteri uçuşu faciayla sonuçlanmıştı! Polonya ordusu F-16 uçuşlarını askıya aldı

Polonya ordusu, dün hava gösterileri provaları sırasında düşen F-16 savaş uçağının ardından ülkedeki tüm F-16 uçuşlarını askıya aldı. Polonya Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu düzenlenmesi beklenen Radom Uluslararası Hava Gösterisi etkinliğinin prova uçuşları sırasında meydana gelen kazanın ardından tüm F-16 uçuşlarının askıya alındığı duyuruldu. Polonya Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı Sözcüsü Binbaşı Marek Pawlak açıklamasında, yalnızca operasyonlarda görev alan F-16'ların uçuşuna izin verileceğini belirterek, ülkedeki tüm gösteri uçuşlarının da ikinci bir emre kadar yasaklandığını bildirdi.



F-16 PİLOTU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün akşamüstü düşen uçağın alev topuna döndüğü kazada, Polonya Hava Kuvvetleri’nin F-16 Tiger Demo gösteri ekibinde yer alan Binbaşı Maciej Krakowian hayatını kaybetmiş, uçağın düştüğü Radom Havalimanı'ndaki pist kullanılamaz hale gelmişti.

Polonya’da gösteri provası sırasında Polonya Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibinde yer alan bir F16 savaş uçağı düştü! Kazada pilot hayatını kaybetti pic.twitter.com/nKxH6qhWbm — Mynet (@mynet) August 28, 2025

Yetkililer, Krakowian’ın 17 yıldır pilotluk yaptığını, bin 200’ü F-16 savaş uçaklarında olmak üzere bin 400 saatten fazla uçuş tecrübesi bulunduğunu aktarmıştı. Yetkililer, kazanın ardından soruşturma başlatıldığını, kara kutusuna ulaşılan uçağın düşüş sebebinin belirlenmesinin ise birkaç ayı bulabileceğini belirtmişti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır