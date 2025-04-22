Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı! İddianame hazırlandı... Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
Sosyal medya hesabından CHP'ye kayyum atanacağı yönünde iddiada bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verilmişti. 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılıp gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı için iddianame hazırlandı. Kütahyalı'nın 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.
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