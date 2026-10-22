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Gözde’yi sokak ortasında öldüren katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İzmir’in Menemen ilçesinde Gözde Akbaba'yı (26) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Lokman Etken (33), ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Genç kızın cinayet kurban gitmeden önce kendisini kovalayan katilden kaçarken söylediği 'yapma, ne olursun' sözleri kameraya yansımıştı.

Gözde’yi sokak ortasında öldüren katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Olay, 19 Ocak 2026 günü saat 20.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Lokman Etken, eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Gözde Akbaba'nın oturduğu siteye geldi. Sitenin dışına çıkan Akbaba'nın ardından elinde tabancayla giden Etken, iddiaya eski kız arkadaşına ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Gözde’yi sokak ortasında öldüren katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 1

SİTENİN ÇIKIŞINDA GENÇ KIZI KATLETMİŞTİ: CEZASI BELLİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbaba, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Etken, bir akaryakıt istasyonunda suç aleti tabancayla birlikte aynı gün gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Etken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözde’yi sokak ortasında öldüren katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 2

ELİNDE SİLAHLA PEŞİNDEN KOŞMUŞTU

Akbaba’nın hayatını kaybettiği olay, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında Lokman Etken’in sitenin çevresine geldiği, Akbaba’nın site dışına çıkmasının ardından elindeki tabancayla peşinden koştuğu görüldü. Görüntülerde, Akbaba’nın kaçarken 'Polis çağırın' diye bağırdığı, Etken’in buna rağmen peşinden koşmayı sürdürdüğü anlar yer aldı. Genç kızın cinayet kurban gitmeden önce kendisini kovalayan katilden kaçarken söylediği 'yapma, ne olursun' sözleri kameraya yansımıştı. Daha sonra Etken’in tabancayla ateş ettiği, Akbaba’nın ise yere yığıldıktan sonra "Ambulans çağırın, imdat, ayağım koptu" diye yardım istediği duyuldu. Akbaba’nın cenazesi memleketi Kırşehir’de toprağa verildi.

Gözde’yi sokak ortasında öldüren katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 3

‘AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI’

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından sanık Etken hakkında ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Menemen Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına bugün Menemen Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Tutuklu sanık ve avukatlar salonda hazır bulunurken, Gözde’nin babası Osman Akbaba ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile aracılığıyla duruşmaya katıldı. Geçen duruşma verdiği esas hakkında mütalaayı yineleyen iddia makamı, sanığın ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Gözde’yi sokak ortasında öldüren katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 4

SANIKTAN BERAAT TALEBİ

Duruşmada söz verilen Gözde’nin babası sanıktan şikayetini yinelerken en ağır cezayı almasını istedi. Son sözleri sorulan tutuklu sanık ise meydana gelen olaydan ötürü pişman olduğunu savunup beraat isteminde bulundu.

Gözde’yi sokak ortasında öldüren katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 5

Savunma ve beyanların ardından karar açıklandı. Sanık Lokman Etken’i ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan da 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir müebbet hapis
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