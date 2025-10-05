HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Gözler Mısır'a çevrildi! Netanyahu talimat verdi

Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi’nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı’na dair dolaylı müzakereler yarın Mısır’da başlayacak. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail heyetine Mısır’a gitme talimatı verdi. Müzakerelerde Hamas heyetine ise Hamas Gazze lideri Halil el-Hayya’nın başkanlık etmesi bekleniyor.

Gözler Mısır'a çevrildi! Netanyahu talimat verdi

İsrail ile Hamas arasındaki savaşın sonlandırılmasını ve Gazze Şeridi’nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı için dolaylı müzakereler yarın Mısır’da başlayacak. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakereler için İsrail heyetine Mısır’a gitme talimatı verdi. İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in başkanlık edeceği heyetin yarın yola çıkacağı açıklandı.

Gözler Mısır a çevrildi! Netanyahu talimat verdi 1

TRUMP'IN DAMADI VE DANIŞMANI DA YER ALACAK

Müzakereler Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde yapılacak. Müzakerelere ABD tarafından ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katılacak. Müzakerelerde Hamas heyetine ise Hamas Gazze lideri Halil el-Hayya’nın başkanlık etmesi bekleniyor.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Planı’nda yer alan esir değişimini kabul etmiş ve bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Bu maddeler arasında İsrail'in saldırılarını durdurup durdurmayacağı, Gazze Şeridi’ndeki İsrail’in güçlerinin nereye çekileceği ve Hamas'ın silahsızlandırılmasının nasıl gerçekleştirileceği gibi önemli konular yer alıyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji'den uyarı! Sağanak yağış ve serin hava geliyorMeteoroloji'den uyarı! Sağanak yağış ve serin hava geliyor
Düzce'de korkunç olay! Evde başından silahla vurulmuş halde bulunduDüzce'de korkunç olay! Evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Anahtar Kelimeler:
İsrail Mısır Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.