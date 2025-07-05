Şafak operasyonları sonrası Özgür Özel'den çok sert sözler! "Bana bu milleti sokağa davet ettirme!"

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar bu sabah Antalya, Adana ve Adıyaman'da devam etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin’in de aralarında bulunduğu 11 kişi, farklı soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı. CHP lideri Özel de konuyla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı.

CHP ACİL TOPLANMIŞTI

Yaşanan operasyon sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde MYK'yı toplamıştı. Özel gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Manavgat'taki görüntüleri gördünüz, hemen görüşmeler yapıldı, orada inceleme başlatıldı. Oraya ilişkin CHP icap eden en hassas tutumu takınacak.

Ancak ağaç adı verdikleri gizli tanıklarla mesafe alamayanların durumunu herkes biliyor.

Bu sabah da bir suç örgütü lideri bildiklerini değil, bildiklerine benzettiklerini bir partiye ifade ederek dünyaya malolmuş ve yaptıkları görevlerle ülkelerinde takdir toplamış belediye başkanlarımıza saldırmaktan çekinmediler.

Bu başkanlara aynı gün operasyon düzenlemesini gerektirecek ne var? Bir suç örgütü lideri lideri var, Aziz İhsan Aktaş, o kimi söylediyse oraya operasyon düzenleniyor.

"BİZ İSTİSNAYIZ, ASIL MÜŞTERİSİ ONLAR"

Şimdi de Adıyaman ve Adana Büyükşehir belediyesi... Biriyle sözleşme bitmiş yenilenmemiş, diğeriyle 8 yıl önceki sözleşme devam ediyor diye ödeme yapılmış.. Burada Aziz İhsan Aktaş hangi belediyeden fatura kesip para aldıysa onu gözaltına alıyorlar ve şimdiye zkadar gördüğümüz kadarıyla da tutukluyorlar.

Peki bu Aziz İhsan Aktaş başka kimseyle çalışmamış mı? Yargıtay, TBMM, THY, Pamukkale ve Uludağ Üniversiteleri, 20 ilin kamu hastaneleri, 20 ilin AK Parti'li belediyeleri, AK Parti'li çok sayıda ilçe belediyesiyle yıllardır iş yapıyor. Biz istisnayız yani asıl müşterisi onlar.

SEÇİM ÇAĞRISI

AK Parti birinci parti diyor, hodri meydan. Madem birinci partisin gel, 2 Kasım Pazar... Hadi gel.

Kimseyi darbeyle tehdit etmiyoruz ama birileri darbeye yeltenirse bu millet kendi elleriyle sandığı geri getirir. Kimse kabadayılığa kalkışmasın, millet o sandığı getirecek.

2 Kasım'da sizi seçime bekliyorum.

Hapiste tuttuğun Ekrem Başkan'ın vesikalığını koyacağım yine seni yeneceğim.

"BANA BU MİLLETİ SOKAĞA DAVET ETTİRME"

Tutturmuşlar Özgür Özel halkı sokağa çağırıyor. Ben miting yapıyorum kardeşim.

Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim o gün sen ne hale düşeceğini görürsün. Bana bu milleti sokağa davet ettirme aklını başına topla...