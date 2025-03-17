Gözlerindeki sis perdesi kalktı! İlk söylediği şey "Ogan bağışı çok önemli" oldu

Göz sağlığı sorunlarının yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkisini en ağır hissedenlerden biri de Bilge Teker oldu. Yıllardır süregelen görme kaybı, katarakt ve kornea hastalığı sebebiyle adeta sis perdesi arkasından bakıyormuş gibi hisseden 66 yaşındaki Teker, uzun süre nakil bekledikten sonra tavsiye üzerine Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım ile tanıştı. Prof. Dr. Yıldırım tarafından yapılan ayrıntılı muayene sonucu, sağ gözünde kornea nakliyle birlikte eşzamanlı katarakt cerrahisi planlandı. Kısa süre önce gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrasında sağ gözüyle dünyayı yeniden pırıl pırıl gören Teker, duygularını “Organ bağışı ne kadar önemliymiş, şimdi anlıyorum. Kimin korneasını taşıyorsam ona bin kere rahmet diliyorum,” sözleriyle dile getirdi. Sağ gözündeki büyük değişim sayesinde hem hayat standardı yükselen hem de psikolojik olarak rahatlayan Teker, şimdi sol gözü için yapılacak ikinci ameliyatı bekliyor.

“AMELİYATTAN ÇOK KORKUYORDUM, HOCAMIN SAYESİNDE KORKUMU YENDİM”

Prof. Dr. Yusuf Yıldırım’ın ameliyat sürecinde kendisine çok destek olduğunu ifade eden 66 yaşındaki Bilge Teker, “Sağ gözümde katarakt oluşmuştu. Bu katarakttan dolayı bende bir görme kaybı başladı. Sonrasında doktorlar kornea nakli gerektiğini söylediler. Farklı yerlerde, farklı kurumlarda kornea nakli için bekledim. Bir yıl oldu ama korneadan bir haber gelmeyince, tavsiye üzerine Yusuf Hocam’la tanıştım. İyi ki de tanımışım, sağ olsun. Beni Medipol’de çok güzel karşıladı. Bana hiç korkmamam gerektiğini ve her şeyin çok güzel olacağını söyledi. Bu da beni tabii ki cesaretlendirdi. Ameliyattan ve sonuçlarından çok korkuyordum. Fakat hocamın sayesinde bu korkumu yendim. Sağ olsun, hocam da bana büyük moral verdi. Güler yüzlü ve tatlı dilli oluşu, bana sanki kendi annesine davranıyormuş gibi yaklaşması beni çok rahatlattı. Hocamın sayesinde kendime özgüvenim geldi, ameliyat olma korkumu yendim ve ameliyat olmaya karar verdim. İyi ki de hocama ameliyat olmuşum. Hocamın bilgisine ve tecrübesine güvendiğim için ameliyat oldum. Başarılı bir operasyon geçirdim.” diye konuştu.

“İNSANLARI SİLÜET HALİNDE GÖRÜYORDUM”

Her ay düzenli kontrolleri olacağını söyleyen Teker, “Şimdi sağ gözüm çok güzel, pırıl pırıl görüyorum. İnşallah daha da iyi olacağını söylüyor hocam. Sonra sol gözümü de ameliyat edeceğini belirtti. O da olursa daha da iyi olacak. Ameliyat öncesi sağ gözümde bayağı bir sis perdesi vardı, insanları tam olarak göremiyordum; sadece silüet hâlinde görüyordum. Ameliyat sonrasında o sis perdesi tamamen ortadan kalktı. Şimdi pırıl pırıl görüyorum, çok şükür. İnşallah daha da iyi olacağım. Sol gözüm de ameliyat olursa tam dengem sağlanacak. Bu süreçte her ay kontrollerim olacak.” dedi.

“ORGAN BAĞIŞI ÇOK ÖNEMLİ”

Organ bağışı konusunda insanların daha duyarlı davranması gerektiğini belirten Teker, “Bu süreçte organ bağışının çok önemli olduğunu da anladım. İnsan, kendi başına gelince bunu daha iyi fark ediyor. Organ bağışı konusunda insanlar daha duyarlı davranırlarsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü organlar toprak altında çürüyeceğine, başka bir bedende can bulması kadar güzel bir duygu yok. Ben de başıma gelince anladım. Sağ olsun, kimin korneasını taşıyorsam Allah ondan bin kere razı olsun, mekânı cennet olsun. Başta Yusuf Hocam ve ekibi olmak üzere tüm Medipol ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

“AYNI AMELİYATTA HEM KORNEA NAKLİ HEM DE KATARAKT CRRAHİ YAPTIK”

Yapılan ameliyatla hastanın hem görme keskinliğinin hem de görme kalitesinin arttığını dile getiren Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, “Hastamız bize görme kaybı ve bulanık görme şikâyetleriyle başvurmuştu. Yaklaşık birkaç senedir görmesinde azalma tarif ediyordu. Biz gerekli değerlendirmeleri ve ayrıntılı muayenesini yaptık. Bu muayene sonrasında, özellikle sağ gözünde daha belirgin olmakla birlikte, her iki gözünde de kornea olarak adlandırdığımız saydam tabakada bir bozukluk olduğunu tespit ettik. Ayrıca sağ gözünde katarakt da oldukça ileri düzeydeydi. Bu bağlamda hastaya tedavi seçeneklerini anlattık ve sağ göz için kornea nakliyle birlikte eşzamanlı katarakt cerrahisi ameliyatı planladık. Bu ameliyat, istenirse ayrı ayrı bölümler hâlinde de yapılabilirdi ancak biz aynı seansta gerçekleştirebileceğimizi hastamızla konuştuk. Ardından geçen ay cerrahi müdahaleyi uyguladık. Ameliyatın ilk günlerinde bu tip operasyonlardan sonra görülen hafif bulanıklık dışında süreç iyi geçti. Böylece hastamızın sağ gözünü rehabilite etmiş ve tedavisini başarıyla tamamlamış olduk. Bundan sonraki süreçte, sol gözü için de ayrıca bir tedavi planlıyoruz. Yaptığımız ameliyatla hastamızın hem görme keskinliği hem de görme kalitesi, dolayısıyla yaşam kalitesi arttı. Özellikle doku naklinin, organ naklinin ne kadar önemli olduğunu ve bunun her zaman vatandaşlarımız tarafından önceliklendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, gerçekten çok kıymetli bir konu.” ifadelerini kullandı.