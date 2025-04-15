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Gözünüz tatilde kalmasın! Yaz öncesi göz sağlığınıza dikkat: Uzmandan çarpıcı açıklamalar...

Yaz mevsimi yaklaşırken, tatil planları kadar sağlığımız da önem kazanıyor. Özellikle denize girerken, güneş gözlüğü kullanırken ya da su altı aktiviteleri sırasında miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi görme bozuklukları can sıkıcı hale gelebiliyor. Göz sağlığını tehdit eden bu durumlara karşı etkili bir çözüm sunan lazer tedavileri, bahar aylarında uygulama için en uygun dönem olarak öne çıkıyor. Detaylar haberimizde...

Gözünüz tatilde kalmasın! Yaz öncesi göz sağlığınıza dikkat: Uzmandan çarpıcı açıklamalar...

Görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan lazer cerrahisi, son yıllarda görme kusurlarında kullanılıyor. No Touch (T-PRK), LASIK ve SMILE gibi lazer refraktif cerrahi yöntemleri; miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kırma kusurlarını düzeltmek amacıyla kornea dokusunu yeniden şekillendiren excimer lazer teknolojisi ile uygulanıyor.

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Göz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Sinan Bilgin, bahar aylarının göz hastalıklarının tedavisi için uygun bir zaman dilimi olduğunu söyleyerek, "Excimer lazerler, lazer göz cerrahisi alanında önemli bir teknolojidir. Bu lazerler, korneadan mikroskobik miktarda dokuyu, sağlıklı kornea dokusuna zarar vermeden yok etme kapasitesine sahiptir. Böylece gözlük kullanımı gerektiren görme bozuklukları kolayca tedavi edilerek yazın yüzerken ya da dalış, sörf gibi aktiviteler yapılırken kişinin görme sorunu yaşamaması sağlanabilir" dedi.

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Göz izleme sistemlerinin tedavi sürecini desteklediğini vurgulayan Doç. Dr. Sinan Bilgin, "Yeni nesil excimer lazerlerin büyük çoğu, göz hareketlerini izleyen ve lazer ışınını sürekli olarak hedefte tutan otomatik göz takip sistemlerine sahiptir. Bu sayede lazer işlemi sırasında hastanın gözü istemsiz olarak hareket etse bile cihaz, lazeri doğru noktaya yönlendirmeye devam edebilir. Gerekirse işlemi kısa süreliğine durdurur ve göze yeniden pozisyon verilmesini sağlar" dedi.

"HASTANIN İHTİYAÇLARINA GÖRE YÖNTEM DEĞİŞİYOR"

Excimer lazerin nasıl çalıştığını anlatan Doç. Dr. Sinan Bilgin, "Excimer lazer, kornea dokusunu hassas bir şekilde çıkarmak için belirli bir dalga boyunda ultraviyole ışık yayar. Bu yüksek enerjili ışık darbeleri, korneanın yalnızca küçük bir miktarına nüfuz eder ve bir seferde 0,25 mikron kadar az dokuyu yok edebilir. Lazer sistemi, hastanın kırma kusurunu düzeltmek üzere bilgisayar tarafından programlanır. Cerrah olarak biz, hastanın ihtiyaçlarına göre yöntem değişiyor" dedi.

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NO TOUCH YÖNTEMİ NEDİR?

Doç. Dr. Sinan Bilgin, ‘No Touch' yöntemiyle ilgili de şu bilgileri verdi: "Halk arasında ‘No Touch' olarak bilinen T-PRK yöntemi yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu yöntemin en önemli özelliği, cerrahi bir aletle göz yüzeyine fiziksel temas gerektirmemesidir. Lazer işlemi öncesinde hastanın en iyi gördüğü numaralar tespit edilir. Bununla birlikte kornea kalınlığı, keratokonus hastalığı varlığı, gözyaşı miktarı, lazer uygulanacak kornea bölgesinin topografik analizi, göz bebeğinin ışıklı ve karanlık ortamlarda ne kadar büyüdüğü, epitel kalınlığı ve göz bebeklerini genişleterek numara değişiminin belirlenmesi gibi birçok kriter titizlikle incelenir. Bu değerlendirmeler sonucunda tüm ölçümler uygunsa tedavi süreci ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yapılır" dedi.

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GÖZ BEBEĞİ BOYUTU ÖNEMLİ

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmaların, göz bebeği boyutunun lazer görme düzeltme sonuçlarını etkileyebileceğini gösterdiğini kaydeden Doç. Dr. Sinan Bilgin, "Karanlıkta göz bebeğinizin büyüklüğü, lazer tedavi bölgesinden büyük olursa, işlem sonrasında geceleri parlama ve ışık etrafında hale görme gibi görsel rahatsızlıklar yaşanabilir. Bu nedenle lazer tedavisinin planlanmasında göz bebeği boyutu mutlaka dikkate alınmalıdır" dedi. Lazer işleminin süresiyle ilgili de bilgi veren Doç. Dr. Sinan Bilgin, "Tedavi süresi, hastanın kırma kusurunun derecesine bağlı olarak yaklaşık 20 ila 60 saniye arasında değişmektedir" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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göz alerjisi göz hastalıkları göz sağlığı
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