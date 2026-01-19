HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Grand İsias Otel davasında karar açıklandı

Adıyaman'da kamu görevlilerinin yargılandığı Grand İsias Otel davasının 4. duruşmasında karar açıklandı. Sanıklardan 3'ü 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılırken, 3 sanık ise beraat etti.

Grand İsias Otel davasında karar açıklandı

6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcular ve tur rehberlerinin de yer aldığı 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel'in kamu görevlileriyle ilgili davasında 6 belediye görevlisinin tutuksuz olarak Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasın devam edildi. ‘Taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen belediye görevlilerinin yargılandığı 4. duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından mütalaa verildi. Savcılık mütalaasında, yapı kontrol biriminde görevli kamu personelinin binanın proje, yapım ve bitim aşamasında üzerlerine düşen görevi yerine getirmedikleri için her birinin ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaştırılmak suretiyle ayrı ayrı cezalandırılması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olduğu ve tutuklanmalarına gerek olmadı belirtildi.

Grand İsias Otel davasında karar açıklandı 1

AYRI AYRI 10 YIL HAPİS CEZASI

Müştekiler, müşteki avukatları, sanıklar ve sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı kararını açıkladı. Sanıklar Başkan Yardımcısı Osman Bulut, İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve Ruhsat Büro Şefi Bilal Bağcı'ya ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların cezanın türü dikkate alınarak orantılılık ilkesi uyarınca yurt dışına çıkmama yasağının devamına, tutuklanmalarına yönelik taleplerin reddine oy birliği ile karar verildi. Sanıklar daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, Ruhsat Büro Teknisyen Fazlı Karakuş ve eski İmar Müdürü Yusuf Gül hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan müspet suç bakımından takdirlerinin bulunmaması bakımından ayrı ayrı beraatlarına karar verildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 şüpheli tutuklandı! İfadeleri ortaya çıktı: "Hakan Çakır olayında da soruşturma geçirdim" 3 şüpheli tutuklandı! İfadeleri ortaya çıktı: "Hakan Çakır olayında da soruşturma geçirdim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atlas Çağlayan açıklaması: "Bunun hesabını sormak görevimizdir"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atlas Çağlayan açıklaması: "Bunun hesabını sormak görevimizdir"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.