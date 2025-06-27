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Grip ile karıştırmayın: Ölümcül kene ısırığına dikkat! Bu belirtileri göz ardı etmeyin! Özellikle o bölgedekiler risk altında...

Yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı uzmanlardan hayati uyarılar geldi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar başta olmak üzere doğada, piknik alanlarında ya da kırsal bölgelerde zaman geçiren herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Öner Karaçay, kene ısırığının Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ölümcül hastalıklara yol açabileceğini belirtti.

Grip ile karıştırmayın: Ölümcül kene ısırığına dikkat! Bu belirtileri göz ardı etmeyin! Özellikle o bölgedekiler risk altında...

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar başta olmak üzere doğada, piknik alanlarında ya da kırsal bölgelerde zaman geçiren herkesin en çok dikkat etmesi gerekenlerin başında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan kene ısırığı geldiğini ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Öner Karaçay, yaz aylarında artan kene tutunmalarına karşı vatandaşları uyardı.

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"GRİP İLE KARIŞTIRILABİLİR"

Karacay, "İlk belirtiler arasında baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik ve eklem ağrıları yer alır. Bu semptomlar grip ile karıştırılabilir" dedi.

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ÖZELLİKLE O BÖLGELER DİKKAT!

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan virüsü taşıyan kenelerin Türkiye'de en çok Tokat, Samsun, Amasya, Çorum ve Sivas çevresinde görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Meltem Öner Karaçay, bu bölgelerde yaşayan ya da bu bölgelere seyahat eden vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Karaçay, "Son yıllarda Ege Bölgesi ve İstanbul'da bu virüsü taşıyan keneye rastlanmamıştır" dedi.

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"DİKKATLİCE ÇIKARILMASI GEREKİR"

Kene tutunmalarında hızlı müdahalenin önemine dikkat çeken Karaçay, "Bir cımbız yardımıyla, kenenin gövdesine dokunmadan dikkatlice çıkarılması gerekir. Kişi bunu kendisi yapamıyorsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" dedi.

"ENFEKSİYON RİSKİ TAŞIYAN BİREYLER TAKİP EDİLMELİDİR"

Dr. Karaçay, Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin ölümcül olabileceğini vurgulayarak, "Enfeksiyon riski taşıyan bireyler en az 10 gün boyunca takip edilmelidir. İlk belirtiler arasında baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik ve eklem ağrıları yer alır. Bu semptomlar grip ile karıştırılabilir. Bu nedenle uzman değerlendirmesi şarttır" şeklinde konuştu.

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RİSKLER EN AZA NASIL İNDİRİLEBİLİR?

Son olarak, doğa yürüyüşleri veya kırsal alanlarda vakit geçiren bireylerin açık renkli, uzun kıyafetler giymesi ve kene kontrolünü ihmal etmemesi gerektiğini belirten Karaçay, "Korunmak mümkün. Bilinçli davranmak, erken müdahale ve uzman takibi ile riskler en aza indirilebilir" dedi.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon kene kırım kongo kanamalı ateşi Hayvancılık
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