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Grok rakipleri ile arayı kapatıyor! Yapay zeka dünyasında yeni gelişme: Görüntüleri dilediğiniz gibi şekillendirin...

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
24.03.2025 14:08
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xAI tarafından geliştirilen üretken yapay zeka modeli Grok, teknoloji dünyasında heyecan yaratan bir yeniliğe imza attı. Grok’a eklenen görüntü düzenleme özelliği, modelin rakipleriyle olan rekabetini daha da kızıştıracak gibi görünüyor. Bu gelişme, yapay zeka teknolojilerinin sınırlarını bir kez daha zorlarken, kullanıcılar için de yeni olanaklar sunuyor. İşte gelen yeni özellik ve detayları...

Grok rakipleri ile arayı kapatıyor! Yapay zeka dünyasında yeni gelişme: Görüntüleri dilediğiniz gibi şekillendirin...

Grok’un bu yeniliği, yapay zeka teknolojilerinin günlük yaşamımızdaki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Görüntü düzenleme gibi pratik bir alanda sunduğu bu yetenek, Grok’un hem bireysel kullanıcılar hem de profesyoneller için vazgeçilmez bir araç olma yolunda ilerlediğini kanıtlıyor. xAI, bu adımla yapay zeka rekabetinde iddiasını güçlendirmeye devam ediyor.

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GROK’TAN YENİ HAMLE

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X ile entegre bir şekilde çalışan Grok, artık sadece metin üretimiyle sınırlı kalmıyor. Kullanıcılar, Grok’u görüntü düzenleme aracı olarak da kullanabilecek. Bu özellik sayesinde, bir görsele nesne eklemek ya da mevcut nesneleri kaldırmak gibi işlemler, yapay zeka destekli bir şekilde hızlıca gerçekleştirilebilecek. xAI’ın bu hamlesi, Grok’un çok yönlü bir asistana dönüşmesini sağlıyor.

GÖRÜNTÜ DÜZENLEMEDE YAPAY ZEKA DEVRİMİ

Yapay zeka modellerinin görüntü üretme ve düzenleme yetenekleri, son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Grok’un yeni özelliği de bu alandaki gelişmelerin en güncel örneklerinden biri oldu.

Kullanıcılar, Grok’a bir görüntü yükleyerek, örneğin bir manzaraya yeni bir obje eklemesini ya da istenmeyen bir detayı silmesini talep edebilecek.

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KULLANICI ODAKLI ALTERNATİFLER SUNUYOR

Grok’un dikkat çeken bir diğer yönü ise kullanıcı dostu yaklaşımı. Görüntü düzenleme sürecinde, kullanıcıların tercihlerini ön planda tutmak için farklı alternatifler sunabilecek. Örneğin, bir nesneyi eklerken ya da silerken, nasıl bir sonuç isteniyorsa ona yönelik seçenekler oluşturabilecek. Bu esneklik, Grok’u rakiplerinden bir adım öne taşıyarak, üretken yapay zeka pazarında daha güçlü bir konuma yerleştirebilir.

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ÖZELLİK HENÜZ HERKESE AÇIK DEĞİL

Yapılan incelemelerde, Grok’un yeni görüntü düzenleme özelliğinin henüz tüm kullanıcılar için aktif hale gelmediği fark edildi. Bu durum, özelliğin şu anda dağıtım aşamasında olduğunu gösteriyor.

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Yani bazı kullanıcılar bu yeniliği deneyimlemeye başlamış olabilirken, diğerleri için erişim biraz daha zaman alabilir. xAI’ın bu özelliği küresel çapta kullanıma sunma süreci, merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yapay zeka Twitter
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