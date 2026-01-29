GTA 6 çılgınlığı akılalmaz boyuta ulaştı! Rockstar binalarında yaşanan olaylar 'pes artık' dedirtti

GTA 6 çeşitli kesimler tarafından sadece oyun tarihinin değil, eğlence tarihinin de en büyük olayı olmaya aday olarak gösteriliyor. Ancak bu büyük beklenti, Rockstar Games'in ilginç mi ilginç olaylar yaşamasına neden olmaya başlamış gibi.

GTA 6 İÇİN DRON UÇURUP, BİNAYA SIZMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Webtekno'nun Rockstar Games’in eski çalışanlarıyla sık sık konuşan ve X’te konuyla ilgili paylaşımlar yapan Reece “Kiwi Talkz” Reilly’in aktardıklarını kaynak gösterdiği haberine göre, bazı oyunseverler oyuna dair bilgi almak için sahte kimliklerle Rockstar binalarına girmeye çalışmış, hatta ofis pencerelerinin üzerinde dron uçurarak görüntü almaya kalkmış.

FİZİKSEL SATIŞINDAN VAZGEÇİLEBİLİR

Reilly, Take-Two’nun bu gibi sebeplerden ötürü güvenlik risklerini azaltmak adına fiziksel satıştan vazgeçebileceğini söylüyor. Keza son günlerde güvenlik önlemleri daha da artırılmış.