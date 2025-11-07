HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

GTA 6'yı bekleyenlere kötü haber: Çıkış tarihi bir kez daha değişti!

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımı Grand Theft Auto 6, bir kez daha ertelendi. Rockstar Games, oyunun yeni çıkış tarihini açıkladı. Şirket, “oyunu hayranların hak ettiği kaliteye ulaştırmak” için fazladan zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti. Florida’dan esinlenen Leonida eyaletinde geçecek GTA 6'nın şimdiye kadar yapılmış en pahalı oyunlardan biri olması ve satış rekorları kırması bekleniyor.

GTA 6'yı bekleyenlere kötü haber: Çıkış tarihi bir kez daha değişti!
Enes Çırtlık

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için sabırsızlıkla bekleyen hayranlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Oyuncuları üzen gelişmeyi Rockstar Games resmen duyurdu.

GTA 6 YİNE ERTELENDİ

Grand Theft Auto 6 ikinci kez ertelendi. Oyunun yeni çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak açıklandı.

GTA 6 yı bekleyenlere kötü haber: Çıkış tarihi bir kez daha değişti! 1

Rockstar Games tarafından geliştirilen, oyun tarihinin en çok beklenen devam oyunlarından biri olan GTA 6’nın aslında Mayıs 2026’da piyasaya çıkması planlanıyordu.

Oyun daha önce de 2025 sonbaharından ertelenmişti.

ROCKSTAR'DAN AÇIKLAMA

Rockstar Games, yaptığı açıklamada, oyunu hayranların “beklediği ve hak ettiği” kalite seviyesine ulaştırmak için fazladan birkaç aya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Rockstar açıklamasında, uzun bekleyişe “ek süre ekledikleri” için üzgün olduklarını belirterek hayranlarına sabırları için teşekkür etti.

Ayrıca oyuncuların, Florida’dan esinlenilerek geliştirilmiş kurgusal bir ABD eyaleti olan Leonida’da geçen hikâyeyi ve Miami temalı Vice City’nin modern versiyonunu deneyimleyecekleri için “olağanüstü heyecanlı” olduklarını dile getirdi.

2 FRAGMAN YAYINLANMIŞTI... YENİSİ YOLDA MI?

Rockstar, GTA 6 hakkında şimdiye kadar yalnızca iki fragman yayımladı; bunlardan ikincisi bu yıl Mayıs ayında yayınlandı. Yaklaşık üç dakikalık ve 100 milyondan fazla izlenmeye ulaşan ikinci fragman, Leonida’da suç dolu bir yaşam süren Jason ve Lucia adlı çiftin geçmişine dair daha fazla bilgi verirken yeni karakterleri ve harita bölgelerini de gözler önüne serdi.

Rockstar Games'in yakında 3. fragmanı da yayınlayacağı iddia ediliyor.

Rockstar, oyunlarını sık sık ertelemesiyle biliniyor. Önceki büyük yapımı Red Dead Redemption 2 de orijinal çıkış tarihinden yaklaşık bir yıl gecikmeyle piyasaya sürülmüştü.

SATIŞ REKORLARI KIRACAK

Piyasaya çıktığında GTA 6’nın, şimdiye kadar yapılmış en pahalı video oyunlarından biri olması bekleniyor. Aynı zamanda satış rekorları kırması da öngörülüyor.

Serinin en son oyunu olan GTA 5 ise, 2013’te piyasaya sürülmüş ve tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu olmuştu. Oyun 12 yaşında olmasına rağmen, çevrim içi modu sayesinde hâlâ oyuncular arasında son derece popülerliğini koruyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel poliklinikte skandal olay: Muhasebecinin sünnet ettiği 6 aylık bebeğin kalbi durdu!Özel poliklinikte skandal olay: Muhasebecinin sünnet ettiği 6 aylık bebeğin kalbi durdu!
'Pastırma sıcakları' yerini kara kışa bırakıyor! 'Pastırma sıcakları' yerini kara kışa bırakıyor!

Anahtar Kelimeler:
Grrand Theft Auto (GTA) oyun serisi GTA 6 oyunu Rockstar Games Oyun grand theft auto gta gta 6
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.