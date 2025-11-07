GTA 6'yı bekleyenlere kötü haber: Çıkış tarihi bir kez daha değişti!

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için sabırsızlıkla bekleyen hayranlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Oyuncuları üzen gelişmeyi Rockstar Games resmen duyurdu.

GTA 6 YİNE ERTELENDİ

Grand Theft Auto 6 ikinci kez ertelendi. Oyunun yeni çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak açıklandı.

Rockstar Games tarafından geliştirilen, oyun tarihinin en çok beklenen devam oyunlarından biri olan GTA 6’nın aslında Mayıs 2026’da piyasaya çıkması planlanıyordu.

Oyun daha önce de 2025 sonbaharından ertelenmişti.

ROCKSTAR'DAN AÇIKLAMA

Rockstar Games, yaptığı açıklamada, oyunu hayranların “beklediği ve hak ettiği” kalite seviyesine ulaştırmak için fazladan birkaç aya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Rockstar açıklamasında, uzun bekleyişe “ek süre ekledikleri” için üzgün olduklarını belirterek hayranlarına sabırları için teşekkür etti.

Ayrıca oyuncuların, Florida’dan esinlenilerek geliştirilmiş kurgusal bir ABD eyaleti olan Leonida’da geçen hikâyeyi ve Miami temalı Vice City’nin modern versiyonunu deneyimleyecekleri için “olağanüstü heyecanlı” olduklarını dile getirdi.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

2 FRAGMAN YAYINLANMIŞTI... YENİSİ YOLDA MI?

Rockstar, GTA 6 hakkında şimdiye kadar yalnızca iki fragman yayımladı; bunlardan ikincisi bu yıl Mayıs ayında yayınlandı. Yaklaşık üç dakikalık ve 100 milyondan fazla izlenmeye ulaşan ikinci fragman, Leonida’da suç dolu bir yaşam süren Jason ve Lucia adlı çiftin geçmişine dair daha fazla bilgi verirken yeni karakterleri ve harita bölgelerini de gözler önüne serdi.

Rockstar Games'in yakında 3. fragmanı da yayınlayacağı iddia ediliyor.

Rockstar, oyunlarını sık sık ertelemesiyle biliniyor. Önceki büyük yapımı Red Dead Redemption 2 de orijinal çıkış tarihinden yaklaşık bir yıl gecikmeyle piyasaya sürülmüştü.

SATIŞ REKORLARI KIRACAK

Piyasaya çıktığında GTA 6’nın, şimdiye kadar yapılmış en pahalı video oyunlarından biri olması bekleniyor. Aynı zamanda satış rekorları kırması da öngörülüyor.

Serinin en son oyunu olan GTA 5 ise, 2013’te piyasaya sürülmüş ve tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu olmuştu. Oyun 12 yaşında olmasına rağmen, çevrim içi modu sayesinde hâlâ oyuncular arasında son derece popülerliğini koruyor.