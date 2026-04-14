Gülistan Doku dosyası sil baştan: 700 saatlik görüntü; kayıp vakasından cinayet şüphesine!

Türkiye 6 yıldır "Gülistan Doku'ya ne oldu?" diye sorarken düzenlenen son operasyonla dosyanın seyrini değiştirecek gelişmeler yaşandı. Doku'nun erkek arkadaşının dosyaya giren mesajları, çelişkili davranışları ve 700 saatlik yeni görüntüler cinayet şüphesini derinleştirdi.

TUNCELİ VALİSİNİN OĞLU DAHİL 13 KİŞİ GÖZALTINDA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

KAYIP VAKASINDAN CİNAYET ŞÜPHESİNE

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturmada, bir kaybolma hadisesi değil; bir cinayet hadisesi ve buna ilaveten delil karartma, dijital izlerin silinmesi, kamu nüfuzunun kullanılması ve olası bir organize örtbas zinciri mercek altına alındı. Operasyonun çapı, dosyanın artık dar bir çevrede değil, çok katmanlı bir şüphe ağı içinde değerlendirildiğini ortaya koydu.

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler arasında yalnızca Gülistan'ın çevresindeki isimler değil, kamu görevlisi ve kamu bağlantısı bulunan kişiler yer alıyor. Elden edilen bulgular, dosyanın sıradan bir kayıp soruşturmasının çok ötesine geçtiğini gösteriyor.

O GÜNDEN BERİ GÜLİSTAN'IN İZİNE ULAŞILAMADI

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kayboldu. O gün son olarak öğretmeninin evinden ayrıldığı, erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'la görüştüğü ve ardından Munzur Üniversitesi istikametine giden minibüse bindiği belirlendi. İlk soruşturma aşamasında HTS kayıtları, MOBESE görüntüleri ve tanık anlatımları incelendi. Son sinyalin Sarı Saltuk Viyadüğü-Dinar Köprüsü hattında alındığı tespit edildi. Uzunçayır Barajı'nda yapılan yoğun aramalara rağmen ise Gülistan'a ait hiçbir ize ulaşılamadı.

ORGANİZE SUÇ KUŞKUSU

Ancak yıllar içinde dosyaya giren yeni beyanlar, teknik veriler ve bilirkişi incelemeleri, intihar ihtimalinin ötesinde çok daha karanlık ve organize suç içeren bir tabloyu gündeme getirdi.

BAZI KAMU GÖREVLİLERİ DE MERCEK ALTINDA

Özellikle olay gününe ve sonrasına ilişkin araç hareketleri, telefon sinyalleri, silinen sosyal medya verileri ve bazı kamu görevlilerinin dosya bağlamında tespit edilen şüpheli bağlantı ve hareketlilikleri soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.

DÖNEMİN VALİSİNİN OĞLU DOSYANIN MERKEZİNE YERLEŞTİ

Dosyada en dikkat çeken kırılma noktalarından biri, aile avukatına bırakılan isimsiz not oldu. Bu notta, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in adı açıkça geçti. Ardından yapılan incelemelerde, Mustafa Türkay Sonel'in olay günü ve gecesine ilişkin araç hareketlerinin olağan akışla bağdaşmadığı şüphenin odağına yerleşti.

SİM KART, DİJİTAL HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmanın en sarsıcı başlıklarından biri de Gülistan Doku'ya ait hat ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili yapılan teknik incelemeler oldu. Telefon trafiği, baz kayıtları ve para transferlerinin birlikte değerlendirilmesiyle soruşturmanın kapsamı genişletildi. Savcılık kaynakları, dijital delil ayağının dosyanın en kritik başlıklarından biri haline geldiğini belirtiyor.

GİZLİ TANIK BEYANLARIYLA HAREKETE GEÇİLDİ

Dosyaya son olarak giren gizli tanık beyanı ise soruşturmanın adeta yönünün netleşmesini beraberinde değiştirdi. Savcılık, gizli tanık anlatımlarını doğrulayan bu bulgular üzerine soruşturmayı daha da derinleştirdi.

ERKEK ARKADAŞIN MESAJLARI VE ÇELİŞKİLİ DAVRANIŞLARI ŞÜPHE UYANDIRDI

Dosyada Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un hareketliliği ayrı bir başlık olarak yer alıyor. Soruşturma evrakına göre, Zeinal'in telefonundaki bazı yazışmaların silinmiş olduğu tespit edilirken, Gülistan kaybolduktan sonra sosyal medya üzerinden attığı mesajlar dikkat çekici bulundu.

Bu mesajlarda, Gülistan'ın başına bir şey geldiğini bildiği izlenimi veren ifadelerin yer aldığı görüldü.

Üstelik yalnızca Zeinal değil, çevresindeki bazı isimlerin de olay gecesi ve sonrasında çelişkili beyanlar verdiği, kimi kamera kayıtlarının hiç alınmadığı ya da eksik alındığı ve dosyanın karmaşık hale getirilmeye çalışıldığı anlaşıldı. Bu nedenle yürütülen soruşturma, artık sadece kayıp bir kişinin bulunmasına değil, delil zincirinin baştan sona yeniden kurulmasına odaklandı.

AİLEYLE TEMASLAR KONTROL ALTINA MI ALINDI?

Dosyada dikkat çeken bir başka unsur ise, Gülistan Doku'nun ailesinin olaydan sonra adeta yakın markaja alındığına ilişkin beyanlar oldu. Bazı tanık anlatımlarına göre ailenin çevresinde belirli kamu görevlileri görevlendirildi, aileyle temaslar kontrol altına alındı ve sosyal medya paylaşımlarına kadar uzanan müdahaleler yaşandı.

Hatta sim kartın aileden alındığı, savcılığa teslim edildiğinin söylendiği, fakat resmi süreçte bunun böyle gelişmediği tespit edildi. Tüm bu gelişmeler, soruşturmanın neden yıllarca sonuç üretmediği sorusunu daha da büyüttü. Kamuoyunda oluşan "dosya bilinçli olarak mı ağır ilerletildi?" kuşkusu, yeni bulgular doğrultusunda ciddiyetle ele alındı.

700 SAATLİK YENİ GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasına en son olarak 700 saatlik yeni KGYS görüntüsü dahil edildi. İlk yıllarda dosyaya girmeyen veya sınırlı incelenen bu kayıtların JASAT ve uzman ekiplerce ayrıntılı biçimde incelemeye aldı. Ayrıca HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve yeni teknik raporlar doğrultusunda olay gününün dakika dakika yeniden kuruldu.

Savcılık kaynaklarına göre, daha önce gözden kaçan ya da üstü örtülen birçok ayrıntı bu yeni teknik incelemeler sayesinde yeniden gündeme taşındı. İşte bu nedenle 6 ilde yapılan son operasyon, yalnızca bir yakalama hamlesi değil; yıllardır biriken karanlığın çözülmesi için atılmış en net adımlardan biri oldu.

GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ

1- ZEİNAL ABAKAROV: ALANYA

(Gülistan'ın sevgilisi)

2- Engin YÜCER: ALANYA

(Zeinal'ın eski polis olan üvey babası)

3- CEMİLE YÜCER: ALANYA

(Zeinal'ın annesi)

4- UĞURCAN AÇIKGÖZ: ANTALYA MERKEZDEN

(Mustafa Türkay Sonelin o dönem ve halen yakın arkadaşı kamera kaydında yer alan şahıs)

5- ERDOĞAN ELALDI: ANTALYA MERKEZ

(O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)

6- MUSTAFA TÜRKAY SONEL: İSTANBUL ATAŞEHİR

(Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel'in oğlu)

7.⁠ ⁠GÖKHAN ERTOK: ANKARA

(İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

8.⁠ ⁠SAVAŞ GÜLTÜRK: ELAZIĞ

(Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

9.⁠ ⁠SÜLEYMAN ÖNAL: TUNCELİ

(Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

10.⁠ ⁠CELAL ALTAŞ: TUNCELİ

11.⁠ ⁠NURŞEN ARIKAN: TUNCELİ

12.ŞÜKRÜ EROĞLU (Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması; İzmir'de gözaltına alındı)

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmuş; yapılan tüm arama çalışmalarına, baraj gölü taramalarına ve incelenen yüzlerce saatlik kamera kaydına rağmen kendisinden bir iz bulunamamıştı. Ailenin ve avukatların "cinayet" ihtimali üzerindeki ısrarlı talepleri bugüne kadar net bir sonuca ulaşmamıştı.