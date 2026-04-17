HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gülistan Doku ile ilgili çarpıcı 'Hastane' iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşanmıştı. İddiaya göre Doku'nun hastane kayıtlarının silindiği iddia edilmişti. Söz konusu iddiaya ilişkin Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlık konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini aktardı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. dün adliyeye sevk edilmiş, G.E. ile E.E. tutuklanırken S.G. ile S.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İl Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 7’si de bugün adliyeye sevk edildi. Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.’nin jandarmadaki ifadelerinin devam ettiği bildirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli'de bahse konu olaya ilişkin Bakanlığımızca soruşturma başlatılmış, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

17 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.