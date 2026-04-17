Gülistan Doku ile ilgili çarpıcı 'Hastane' iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. dün adliyeye sevk edilmiş, G.E. ile E.E. tutuklanırken S.G. ile S.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İl Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 7’si de bugün adliyeye sevk edildi. Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.’nin jandarmadaki ifadelerinin devam ettiği bildirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli'de bahse konu olaya ilişkin Bakanlığımızca soruşturma başlatılmış, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA