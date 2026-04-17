HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gülistan Doku'nun ablası haberi alınca fenalaştı! "Başsavcı tarih yazıyor"

Gülistan Doku davasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı. Doku'nun ablası Aygül Doku, soruşturma haberini kameralar karşısında öğrendi. Aygül Doku haberi duyduğunda fenalaştı. Doku ayrıca açıklamasında, "Ben bu adımı Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’ya borçluyum. Benim bütün umutlarım bitmişti artık. Ebru Cansu şu anda tarih yazıyor" dedi.

Gülistan Doku'nun ablası haberi alınca fenalaştı! "Başsavcı tarih yazıyor"
Mynet

2020 yılında kaybolan Gülistan Doku hakkındaki soruşturmadan çarpıcı detaylar gelmeye devam ederken, soruşturma kapsamında oğlu gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Gülistan Doku nun ablası haberi alınca fenalaştı! "Başsavcı tarih yazıyor" 1

SONEL AÇIĞA ALINMIŞTI

İçişleri Bakanlığı Sonel'in açığa alındığı duyurmuştu.

Gülistan Doku nun ablası haberi alınca fenalaştı! "Başsavcı tarih yazıyor" 2

AYGÜL DOKU: "BU GELİŞMEYİ BAŞSAVCI CANSU'YA BORÇLUYUM"

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, "Vali Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılmış. Yani bu demek oluyor ki oğluyla Vali Tuncay Sonel adalete hesap verecek. Ben bu adımı Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’ya borçluyum. Benim bütün umutlarım bitmişti artık. Ne yapacağımı bilmiyordum. Dünyadaki bütün savcıları getirin, hiç kimse bugünü görmemizi sağlayamazdı. Ebru Cansu adalete can suyu oldu. Ebru Cansu şu anda tarih yazıyor" dedi.

Gülistan Doku nun ablası haberi alınca fenalaştı! "Başsavcı tarih yazıyor" 3

Gülistan Doku nun ablası haberi alınca fenalaştı! "Başsavcı tarih yazıyor" 4

Anahtar Kelimeler:
Tunceli Gülistan Doku Tuncay Sonel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.