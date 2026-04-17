Gülistan Doku'nun ablası haberi alınca fenalaştı! "Başsavcı tarih yazıyor"

2020 yılında kaybolan Gülistan Doku hakkındaki soruşturmadan çarpıcı detaylar gelmeye devam ederken, soruşturma kapsamında oğlu gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılmıştı.

SONEL AÇIĞA ALINMIŞTI

İçişleri Bakanlığı Sonel'in açığa alındığı duyurmuştu.

AYGÜL DOKU: "BU GELİŞMEYİ BAŞSAVCI CANSU'YA BORÇLUYUM"

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, "Vali Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılmış. Yani bu demek oluyor ki oğluyla Vali Tuncay Sonel adalete hesap verecek. Ben bu adımı Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’ya borçluyum. Benim bütün umutlarım bitmişti artık. Ne yapacağımı bilmiyordum. Dünyadaki bütün savcıları getirin, hiç kimse bugünü görmemizi sağlayamazdı. Ebru Cansu adalete can suyu oldu. Ebru Cansu şu anda tarih yazıyor" dedi.