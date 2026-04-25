Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme! Başsavcının 'sim kart' şüphesi...

Gülistan Doku soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, SIM kartın başka bir ilde baz vermesi üzerine araştırmalarını genişlettiğini ve farklı verilere ulaştığını belirtti. Arama çalışmalarının devam ettiğini ve kendisinin de çalışmalara katıldığını belirten Cansu, "Hastaneden Gülistan Doku'nun tedavi evraklarını istediğimizde gelen belgedeki tarihlerde çelişki vardı. POLNET kaydında hastane girişi görünen tarih, hastane tedavi evrağında hiç yer almıyordu. Bu durum bize şüpheli geldi. Şu anda Sağlık Bakanlığı müfettişleri, hastanede de gerekli incelemeleri yapıyor" dedi. HTS ve PTS kayıtları için yeni bir müracaat yaptıklarını belirten Başsavcı Cansu, şüphelilerin dijital materyallerinin de incelemeye alındığını söyledi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının nasıl başladığını ve süreci anlattı. TRT Haber'e konuşan Cansu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e destekleri için teşekkür ettiğini belirtti.

SIM KARTI BAŞKA İLDE BAZ VERMİŞ

SIM Kartın başka bir ilde baz vermesi üzerine durumu sorguladığını ifade eden Cansu, "Başka bir ilde baz verdiğini gördüğümde ve onun üstüne gidip zincirleme şekilde durum sorgulandığında birtakım verilere ulaştık. SIM kartın takıldığı cihaz bilgileri gelmişti sadece dosyaya. Ancak onun peşine düşülmemişti. Bu SIM kart bu cihaza takılmış ama bu cihazı öncesinde kimler kullanmış? Kim takmış olabilir? Bunun araştırması yoktu. O aşamada araştırdığımda da beni Gökhan'a götürdü" dedi.

Arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başsavcı Cansu, şunları aktardı:

"Birçok bölgeye gittik. Tunceli'de dağlık, ormanlık, bu işin olabileceği sığınak, mağara nereler varsa bulabilir miyiz umudu ve elimizdeki cihazın imkanlarıyla her yere gece gündüz, kar kış demeden baktık. Aramalarda ben de bizzat Jandarma ile birlikteydim. Ankara'dan bir JASAT ekibi, donanımlı teknik cihazlar gönderildi. 30 kişilik bir ekip hala sahada.

YENİ HTS VE PTS KAYITLARI İSTENDİ

Şüphelilerin her türlü dijital materyallerine el konuldu, inceleme izni alındı. Şu an siber suçlarda uzmanlarca incelemeleri devam ediyor. Dosyada zaten HTS ve PTS kayıtları vardı. Tekrar alınmasına gerek duyulan kişiler için müracaat ettik. Onlar da alınıyor.

POLNET KAYITLARI VE HASTANE GİRİŞ EVRAĞINDAKİ ÇELİŞKİ

Hastaneden Gülistan Doku'nun tedavi evraklarını istediğimizde gelen belgedeki tarihlerde çelişki vardı. POLNET kaydında hastane girişi görünen tarih, hastane tedavi evrağında hiç yer almıyordu. Bu durum bize şüpheli geldi. Şu anda Sağlık Bakanlığı müfettişleri, hastanede de gerekli incelemeleri yapıyor."