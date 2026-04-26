Gülistan Doku soruşturması sonrası ortaya atılan iddialara Süleyman Soylu'dan sert tepki

Gülistan Doku soruşturması son günlerin en çok konuşulan konularından biri. Dosyada 6 yıl sonra kritik gelişmeler yaşanırken dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanması geniş yankı uyandırdı.

SOYLU'DAN İDDİALARA YANIT GELDİ

Tuncay Sonel'in tutuklanmasıyla birlikte dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. Soylu, "Sonel'i akladığı" yönündeki iddialara sert yanıt verdi.

- Tuncay Sonel

"İFTİRA, KENDİ KARDEŞİNİN ETİNİ YEMEK KADAR TİKSİNDİRİCİ KABUL EDİLİR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Süleyman Soylu, açıklamasına "Milli Gazeteciler! Yıllardır, Allahtan korkmadan, şahsıma yönelik iftira kampanyalarınızı devam ettiriyorsunuz. Bunu yaparken Müslümanlığı da kimseye bırakmıyorsunuz. İnancımızda iftira ve zan, kendi kardeşinin etini yemek kadar tiksindirici kabul edilir" diyerek paylaştı.

"TAMAMEN ÇARPITMA, YALAN, İFTİRA"

Dönemin Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun soruşturmayla ilgili verdiği soru önergesine yanıtını paylaşan Soylu, "Bir milletvekilinin, bakanlık dönemimizde olayla ilgili sorduğu sorulara; yürüyen bir soruşturma çerçevesinde, yalnızca o somut sorularla sınırlı kalınarak ve Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma da gözetilerek cevap verilmiştir. O sorulara verilen cevaplar ile yaptığınız haberlerin konusu tamamen çarpıtmadır yalandır; iftiradır" ifadelerini kullandı.

"CEVABIM NET"

İddiayı dile getirenlere sert sözlerle yüklenen Soylu, "Tüm bunları çarpıtıp, masum bir kızımızın acısı üzerinden, şahsımla alakalı neredeyse muhalif tüm yayın organlarının aynı cümlelerle tek bir merkezden koordine ettikleri belli olan "sipariş haberlerle" kin ve öfke kusanlara cevabım nettir: Devletin dini adalettir. Bir masumun canı; hepimizden, makamlardan ve mevkilerden daha azizdir" dedi.

"UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN KARARLILIKLA YÜRÜTÜLMELİ"

Soruşturmanın, "sadece kastedenler ve örtbas edenler açısından değil, varsa ihmal edilmiş her bir nokta bakımından da ucu nereye kadar gitsin kararlılıkla yürütülmesi" gerektiğini savunan Soylu, "Bilesiniz… Öteki dünyada hesabınız ağır olacaktır. Allah doğruların yanındadır" ifadelerine yer verdi.

Milli Gazeteciler!

Yıllardır, Allahtan korkmadan, şahsıma yönelik iftira kampanyalarınızı devam ettiriyorsunuz.



Bunu yaparken Müslümanlığı da kimseye bırakmıyorsunuz.



İnancımızda iftira ve zan, kendi kardeşinin etini yemek kadar tiksindirici kabul edilir.



— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 26, 2026

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.