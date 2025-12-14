HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gümüşhane beyaz gelinliğini giydi

Gümüşhane’de etkili olan kar yağışının ardından şehri kaplayan beyaz örtü ve dağların üzerine çöken sis tabakası, kartpostallık görüntüler oluşturdu. O anlar dron kamerasına yansıdı.

Gümüşhane beyaz gelinliğini giydi

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer alan ve coğrafi yapısı gereği dağların kucakladığı şehir olarak bilinen Gümüşhane, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte beyazlara büründü.
Kent merkezini çevreleyen yüksek dağ zirvelerine düşen kar ve vadi tabanına doğru süzülen sis bulutları, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.
Şehrin gürültüsünden uzak, beyazın sessizliğiyle kaplanan Gümüşhane manzarası, havadan görüntülendi.
Kar yağışının ardından ortaya çıkan bu mest edici atmosfer, kışın soğuk yüzünü unutturarak izleyenlere görsel bir şölen sundu.
Şehrin simgesi olan dağların karlı zirveleri ile yerleşim yerlerinin bütünleştiği o anlar, kış turizmi potansiyelini de gözler önüne serdi.

Gümüşhane beyaz gelinliğini giydi 1

Gümüşhane beyaz gelinliğini giydi 2

Gümüşhane beyaz gelinliğini giydi 3

Gümüşhane beyaz gelinliğini giydi 4

Gümüşhane beyaz gelinliğini giydi 5

Gümüşhane beyaz gelinliğini giydi 6

Gümüşhane beyaz gelinliğini giydi 7

Gümüşhane beyaz gelinliğini giydi 8

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kremlin'den Erdoğan ve Putin görüşmesi açıklamasıKremlin'den Erdoğan ve Putin görüşmesi açıklaması
Bursa'da tarihi eser operasyonu! 143 sikke ele geçirildi, 2 zanlı yakalandıBursa'da tarihi eser operasyonu! 143 sikke ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.