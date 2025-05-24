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Gümüşhane'de feci kaza! 2 kişi yaralandı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde 60 metrelik uçuruma yuvarlanarak alt yola düşen araçtaki 2 kişi ağır yaralanırken, sürücünün alkollü olduğu öğrenildi

Gümüşhane'de feci kaza! 2 kişi yaralandı

Kaza, öğleden sonra Kürtün ilçesi Çayırçukur köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kürtün ilçe merkezinden Çayırçukur köyü istikametine giden Ünal Ç. (32) idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 60 metre yükseklikten takla atarak alt yola yuvarlandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Ünal Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan Kenan Çolak (35) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kürtün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, sürücü Ünal Ç.'nin alkollü olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gümüşhane
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