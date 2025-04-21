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Günde 5 dakikada yapılabilecek stres azaltıcı 5 egzersiz

Günümüzde en sık karşılaşılan sorunlardan biri de strestir. İnsanlar her geçen gün stres ile baş etmenin yeni yollarını aramaktadır. Uzmanların farklı önerilerde bulunduğu stres yönetimi için kişiden kişiye değişen birçok yol keşfedilmeye devam etmektedir.

Günde 5 dakikada yapılabilecek stres azaltıcı 5 egzersiz
Ferhan Petek

İnsan ile birlikte var olduğu kabul edilen stres, hep olsa da çağ değiştikçe onu var eden nedenler değişkenlik göstermektedir. Günümüz metropol hayatı, geçim derdi, insanların gün geçtikçe daha çok sorumluluk yüklenmesi gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak stres de şekil değiştirmiştir. Kişinin fiziksel ve sosyal çevresindeki uyumsuz şartlar nedeniyle fiziksel ve psikolojik sınırlarını aşması sonucunda yaşanan durum stres olarak adlandırılmıştır ve stresi yönetebilmek için günümüzde yeni yöntemler geliştirilmektedir.

Stres neden olur ve nasıl yönetilir?

Genel olarak çevresel etkenler ile gelişen stres, kişinin ortaya çıkan sorunlarla baş edemeyeceğine inanması ile daha da artan bir durumdur. Gündelik hayatta birçok farklı durum ve olay strese yol açabilir. Stres kendini her kişide farklı biçimlerde gösterebilmektedir. Ancak en belirgin ve en sık görülen stres belirtilerinden bazıları şunlardır:

  • Sırtta, başta, kaslarda ağrı hissedilmesi
  • Dişleri gıcırdatma
  • Çenede kasılma
  • Enerji kaybı hissedilmesi
  • Midede sorunlar
  • Bağırsak sorunları
  • Aşırı terleme durumu
  • İştah artması ya da iştah azalması
  • Aşırı sinirlilik hali
  • Odaklanma sorunları
  • Hafızada sorun yaşama
  • Küslükler yaşama
  • Kimseye güvenmeme durumunun artması
  • Sürekli kaygılı hissetme hali

Günde 5 dakikada yapılabilecek stres azaltıcı 5 egzersiz önerisi nedir?

Stres ile baş etmenin çeşitli yöntemleri uzmanlar tarafından önerilmektedir. Bunların başında düzenli yürüyüşler ve ilgi alanı dahilinde seçilen hobiler gelir. Bunun dışında stres ile baş etmek için önerilen yollardan bazıları şunlardır:

  • Düzenli beslenme alışkanlığı edinilmeli, özelikle alkolden kaçınılmalı, stres anında çok yemek yememelidir.
  • Gidilmek istenmeyen yere hatır gerekçesi ile gitmek gibi başkalarının talepleri ve beklentileri, kişinin beklenti ve talepleri önüne geçecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
  • Her gün belli saatleri belli etkinlikler ya da sadece dinlenmek için ayırmak önemlidir.
  • Bakış açısını mümkün olduğu sürece olumlu tutmaya çalışmak gerekir.
  • Kafein tüketiminden kaçınmak gerekir.
  • Yeterince dinlenmek ve uyku düzenini sağlamak da önemlidir.
  • Olumsuz durumları kabullenmek için daha sakin bir tavır takınmaya dikkat edilmelidir.

Çok ilerlememiş olan, günlük koşuşturmacanın sebep olduğu stres daha kolay yönetilebilir olarak değerlendirilmektedir. Farklı türleri olan stres kronik stres olarak da kendini gösterebilir. Aşırı stresin vücuda verdiği zararın önüne geçebilmek ya da stresi yönetebilmek için önerilen çeşitli egzersizler vardır. En etkili olduğu bilinen egzersizlerden 5'i şu şekildedir:

  • Yoga
  • Yürüyüş
  • Nefes egzersizleri
  • Resim inceleme
  • Meditasyon
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