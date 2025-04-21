İnsan ile birlikte var olduğu kabul edilen stres, hep olsa da çağ değiştikçe onu var eden nedenler değişkenlik göstermektedir. Günümüz metropol hayatı, geçim derdi, insanların gün geçtikçe daha çok sorumluluk yüklenmesi gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak stres de şekil değiştirmiştir. Kişinin fiziksel ve sosyal çevresindeki uyumsuz şartlar nedeniyle fiziksel ve psikolojik sınırlarını aşması sonucunda yaşanan durum stres olarak adlandırılmıştır ve stresi yönetebilmek için günümüzde yeni yöntemler geliştirilmektedir.

Stres neden olur ve nasıl yönetilir?

Genel olarak çevresel etkenler ile gelişen stres, kişinin ortaya çıkan sorunlarla baş edemeyeceğine inanması ile daha da artan bir durumdur. Gündelik hayatta birçok farklı durum ve olay strese yol açabilir. Stres kendini her kişide farklı biçimlerde gösterebilmektedir. Ancak en belirgin ve en sık görülen stres belirtilerinden bazıları şunlardır:

Sırtta, başta, kaslarda ağrı hissedilmesi

Dişleri gıcırdatma

Çenede kasılma

Enerji kaybı hissedilmesi

Midede sorunlar

Bağırsak sorunları

Aşırı terleme durumu

İştah artması ya da iştah azalması

Aşırı sinirlilik hali

Odaklanma sorunları

Hafızada sorun yaşama

Küslükler yaşama

Kimseye güvenmeme durumunun artması

Sürekli kaygılı hissetme hali

Günde 5 dakikada yapılabilecek stres azaltıcı 5 egzersiz önerisi nedir?

Stres ile baş etmenin çeşitli yöntemleri uzmanlar tarafından önerilmektedir. Bunların başında düzenli yürüyüşler ve ilgi alanı dahilinde seçilen hobiler gelir. Bunun dışında stres ile baş etmek için önerilen yollardan bazıları şunlardır:

Düzenli beslenme alışkanlığı edinilmeli, özelikle alkolden kaçınılmalı, stres anında çok yemek yememelidir.

Gidilmek istenmeyen yere hatır gerekçesi ile gitmek gibi başkalarının talepleri ve beklentileri, kişinin beklenti ve talepleri önüne geçecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

Her gün belli saatleri belli etkinlikler ya da sadece dinlenmek için ayırmak önemlidir.

Bakış açısını mümkün olduğu sürece olumlu tutmaya çalışmak gerekir.

Kafein tüketiminden kaçınmak gerekir.

Yeterince dinlenmek ve uyku düzenini sağlamak da önemlidir.

Olumsuz durumları kabullenmek için daha sakin bir tavır takınmaya dikkat edilmelidir.

Çok ilerlememiş olan, günlük koşuşturmacanın sebep olduğu stres daha kolay yönetilebilir olarak değerlendirilmektedir. Farklı türleri olan stres kronik stres olarak da kendini gösterebilir. Aşırı stresin vücuda verdiği zararın önüne geçebilmek ya da stresi yönetebilmek için önerilen çeşitli egzersizler vardır. En etkili olduğu bilinen egzersizlerden 5'i şu şekildedir: