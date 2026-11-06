Gündem COP31: Bakan Göktaş'tan 'Sıfır Atık Kadın Elçiliği' daveti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı paylaşımda COP31 yolculuğuna dikkat çekerek tüm kadınları sıfır atık etkinliği olan 'Sıfır Atık Kadın Elçisi' olmaya davet etti

BAKAN GÖKTAŞ'TAN SIFIR ATIK PAYLAŞIMI

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"COP31 yolculuğumuzda Sıfır Atık Kadın Elçilerimizi arıyoruz. Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde yürüttüğümüz 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' kapsamında, 81 ilimizde yeşil dönüşümün öncüsü olacak yol arkadaşlarımızı arıyoruz. Mutfağından, evinden ve mahallesinden başlayarak değişimi büyütecek, yaşadığı çevreye ilham verecek tüm kadınları Sıfır Atık Elçisi olmaya davet ediyorum.

"DAHA YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK"

Daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceği Sıfır Atık Kadın Elçilerimizle birlikte inşa edeceğiz. Özgeçmişinizi ve motivasyon mektubunuzu 'ksgm_sosyalstatu@aile.gov.tr' adresine göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Son başvuru tarihi 27 Kasım."