Güney Afrika liderini soykırımla suçlayıp kanıt diye göstermişti! Trump'ın elindeki görsellerin Kongo’da çekildiği ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Beyaz Saray'daki görüşme sırasında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yaşadığı "soykırım" tartışmasında yeni gelişme yaşandı. Trump’ın dün Ramaphosa’ya Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarına ilişkin bir görüntüye ait olan ekran görüntüsü çıktılarının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çekilen bir videoya ait olduğu ortaya çıktı.
Görüşmede Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarını "soykırım" olarak tanımlayan Trump, ekran görüntülerinin çıktısını kameralara göstermiş ve "Bunların hepsi gömülen beyaz çiftçiler" demişti.
Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarına ilişkin izlettiği görüntülerin ardından Trump, "Beyaz çiftçiler topraklarından ediliyor ve öldürülüyor. Eğer bu soykırımsa, bu insanları ülkemize almamız gerekir" ifadelerini kullanmıştı. ABD'li milyarder Elon Musk'a değinen Trump, "Elon Güney Afrika'dan. O da olanları çok iyi biliyor" demişti.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum