Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı Türk siyaseti artık seçim için son düzlüğe girecek. Seçimlerin yüksek sesle konuşulmaya başlandığı bu dönemde vatandaşlar seçim anketlerini yakından takip ediyor.

Anketler art arda yayınlanırken, son olarak Asal Araştırma'nın anketi kamuoyu ile paylaşıldı. Asal Araştırma'nın kasım ayında gerçekleştirdiği ve 2 bin 5 kişinin katıldığı ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada katılımcılara, 'Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

2 TABLO PAYLAŞILDI

Anketle ilgili 'Kararsızlar dağıtıldıktan sonra' ve 'Kararsızlar dağıtılmadan önce' olarak iki sonuç paylaşıldı.

AK PARTİ İLE YENİ PARTİ ARASINDAKİ FARK YÜZDE 2,7

Kararsızlar dağıtılmadan önceki tabloda AK Parti yüzde 18,8 ile birinci sırada, Yeni Parti ise yüzde 16,1 ile ikinci sırada yer aldı. İki parti arasındaki fark ise yüzde 2,7 olarak ölçüldü.

AK Parti ve Yeni Parti'yi yüzde 6 ile Dem Parti takip etti. MHP yüzde 4,9 ile dördüncü, İYİ Parti yüzde 4,4 ile beşinci oldu. CHP'nin oyu ise yüzde 3,5 oldu.

KARARSIZLAR, AK PARTİ VE YENİ PARTİ'NİN TOPLAMININ ÜSTÜNE ÇIKTI

Bu grupta 'kararsızım', 'oy kullanmayacağım' ve 'fikrim yok/cevabım yok' diyenlerin toplam oy oranı göze çarptı. Ankete katılanların yüzde 18,6'sı 'kararsızım', yüzde 13,6'sı 'oy kullanmayacağım' ve yüzde 4,5'i 'fikrim yok/cevap yok' dedi. Bu grubun toplam oy oran ise 36,7 oldu. Böylece bu grup, AK Parti ve Yeni Parti'nin toplam oy oranı olan yüzde 34,9'u geçti.

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA AK PARTİ YÜZDE 29,7, YENİ PARTİ YÜZDE 25,4 OLDU

Asal Araştırma, 'Kararsızlar dağıtıldıktan sonra' oluşan tabloyu da kamuoyu ile paylaştı. Buna göre AK Parti yüzde 29,7 oy oranına ulaştı. Yeni Parti ise yüzde 25,4 oy aldı. İki parti arasındaki fark yüzde 4,3 oldu.

DEM Parti yüzde 9,5 ile üçüncü, MHP ise yüzde 7,7 ile dördüncü oldu. CHP yüzde 5,5 oy oranına ulaşırken, diğer sonuçlar şöyle oldu;

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,2

Anahtar Parti: Yüzde 3,2

Zafer Partisi: Yüzde 3

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,4

Saadet Partisi: Yüzde 0,9

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0,8

Diğer: Yüzde 2,7