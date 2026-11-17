Bursa'daki kaza dün saat 14.00 sıralarında Yenişehir-Orhangazi kara yolu Burcun Mahallesi’nde meydana geldi. Kardeşi C.U. (15) ile kuzenleri Yağız E. A. (17) ve Hüseyin A. (23) ile birlikte gezintiye çıkan Ceylin Uğur’un iddiaya göre virajda kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atıp, ters döndü.

Sürücü Ceylin Uğur ile yanındaki kardeşi ve kuzenleri kazada yaralanırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Yenişehir Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Ceylin Uğur doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

DHA

Yaralılardan durumu ağır olan kardeşi C.U. ise sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı. C.U.’nun durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Mudanya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 1’inci Sınıf Öğrencisi Ceylin Uğur, Kestel ilçesi Turanköy Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Turanköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1 AY ÖNCE HEDİYE ETMİŞLER

Ceylin Uğur’un ehliyetini 1 ay önce aldığı ve ailesinin de kaza yaptığı otomobili kendisine hediye ettiği öğrenildi.

DHA

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır