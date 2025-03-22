Güney Kore'de çıkan orman yangınında 2 itfaiyeci hayatını kaybetti

Güney Kore'nin Ulsan şehrinde yerel saatle 15.26'da orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı yangında 2 itfaiye personeli hayatını kaybetti. Yetkililer, itfaiyecilerin kimliklerinin henüz belirlenmediğini belirterek, ölüm nedenlerinin araştırılacağını kaydetti.
Yaklaşık 300 hektarlık alanı kül eden yangının yüzde 60'ının kontrol altına alındığını ifade eden yetkililer, yangından etkilenen yüzlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.
Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri ve güneydoğu bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti.
(DHA)
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