Güney Kore'de 'kuş gribi' alarmı! Tespit edilen en erken vaka oldu

Yonhap'ın haberine göre, yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) vakasına, ülkenin kuzeybatısındaki Gyeonggi eyaletine bağlı Paju kentinde bulunan bir tavuk çiftliğinde rastlandı. Yetkililer, yüksek patojenik kuş gribi vakası nedeniyle alarm seviyesini "dikkat"ten "tedbir" seviyesine çıkarırken ülke genelinde karantina önlemleri sıkılaştırıldı.

DENETLEME YAPILACAK

Bu kapsamda, geleneksel pazarlardaki kanatlı hayvan satıcıları ve ülke genelindeki hayvan taşıma araçları, çiftliklerin dezenfeksiyon ve karantina kurallarına uyup uymadığı da denetlenecek.

Öte yandan, önceki yıllarda kuş gribi vakaları genellikle ekim veya kasım aylarında bildirilirken bu vaka, son yıllardaki en erken tespit edilen vaka oldu.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır