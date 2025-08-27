HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Güney Kore'de mahkeme, eski Başbakan Han'ın tutuklama emrini reddetti

Güney Kore'de mahkemenin, eski Başbakan Han Duck-soo'nun tutuklama emrini reddettiği bildirildi.

Güney Kore'de mahkeme, eski Başbakan Han'ın tutuklama emrini reddetti

Güney Kore'de bölge mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un geçen yıl aralıkta yapılan sıkıyönetim girişimine katılmak veya destek vermekle suçlanan eski Başbakan Han Duck-soo'nun tutuklanması için çıkarılan emri bozdu.

TUTUKLAMA KARARI REDDEDİLDİ

Özel Savcı Cho Eun-suk'un ekibi, eski Başbakan Han için tutuklama emri talep etti. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Cho'nun ekibi tarafından talep edilen tutuklama emrini, şüphelinin eylemlerinin yasal değerlendirmesi ve önemli gerçekler konusunda hukuki ihtilaf olabileceği gerekçesiyle reddetti.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
781 astsubay jandarma okulundan mezun oldu781 astsubay jandarma okulundan mezun oldu
İsrail'den Şam'a hava saldırısı! 24 saat içinde ikinci saldırıİsrail'den Şam'a hava saldırısı! 24 saat içinde ikinci saldırı

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Güney Kore mahkeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

CHP lideri Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı

CHP lideri Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

Erdoğan'dan net mesaj: "Hepsinin tepelerine bineceğiz"

Erdoğan'dan net mesaj: "Hepsinin tepelerine bineceğiz"

CHP'de bir istifa iddiası daha! Belediye başkanı kararını duyurdu

CHP'de bir istifa iddiası daha! Belediye başkanı kararını duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.