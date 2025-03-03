Güney Kore'deki şiddetli kar yağışı! Feribot seferleri ve uçuşlar ertelendi

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de şiddetli kar yağışı, ülkenin bazı bölgelerini etkisi altına alarak hayatı olumsuz etkiledi.

İçişleri Bakanlığı, Gangwon eyaletinde yağan karın 50 santimetreye ulaşmasının beklendiğini, Gyeonggi, Kuzey Chungcheong ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde de yoğun kar yağışının tahmin edildiğini açıkladı.

Açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle 77 feribot seferinin ertelendiği, başkent Seul'de yer alan Gimpo Uluslararası Havalimanı'ndaki 2 uçuşun da askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Şiddetli kar yağışı nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirilen açıklamada, ülke genelinde 12 milli parkın da kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır