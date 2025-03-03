HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güney Kore'deki şiddetli kar yağışı! Feribot seferleri ve uçuşlar ertelendi

Güney Kore'deki şiddetli kar yağışı! Feribot seferleri ve uçuşlar ertelendi

03.03.2025 19:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore'deki şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ülkede birçok feribot seferi ve uçuş askıya alındı.

Güney Kore'deki şiddetli kar yağışı! Feribot seferleri ve uçuşlar ertelendi

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de şiddetli kar yağışı, ülkenin bazı bölgelerini etkisi altına alarak hayatı olumsuz etkiledi.

İçişleri Bakanlığı, Gangwon eyaletinde yağan karın 50 santimetreye ulaşmasının beklendiğini, Gyeonggi, Kuzey Chungcheong ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde de yoğun kar yağışının tahmin edildiğini açıkladı.

Açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle 77 feribot seferinin ertelendiği, başkent Seul'de yer alan Gimpo Uluslararası Havalimanı'ndaki 2 uçuşun da askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Şiddetli kar yağışı nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirilen açıklamada, ülke genelinde 12 milli parkın da kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İzmir'de 36 düzensiz göçmen yakalandı!İzmir'de 36 düzensiz göçmen yakalandı!
Balıkesir'de kuyumcu soygunu! Şüpheli tutuklandıBalıkesir'de kuyumcu soygunu! Şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan gizemli mesaj! Yarın geceyi işaret etti ve paylaştı: "Olduğu gibi anlatacağım!"

Trump'tan gizemli mesaj! Yarın geceyi işaret etti ve paylaştı: "Olduğu gibi anlatacağım!"

Trabzonspor maçında olay!

Trabzonspor maçında olay!

Antalya'da bir anda düşen yıldırım bomba gibi patladı!

Antalya'da bir anda düşen yıldırım bomba gibi patladı!

2 ülke arasında gerginlik! Askeri müdahaleyi imha etti! Uçağın inişine izin verilmedi

2 ülke arasında gerginlik! Askeri müdahaleyi imha etti! Uçağın inişine izin verilmedi

Meğer son maçına çıkmış! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık...

Meğer son maçına çıkmış! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık...

Tek silahla 5 can gitti: İstanbul'da aile katliamı

Tek silahla 5 can gitti: İstanbul'da aile katliamı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.