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Güney Kore, Polonya'ya 6 milyar dolarlık K2 tankı ihraç edecek

Güney Kore, yaklaşık 6 milyar dolarlık K2 tankı ihracatında Polonya ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Güney Kore, Polonya'ya 6 milyar dolarlık K2 tankı ihraç edecek

Güney Kore Savunma Tedarik Programları İdaresi (DAPA) tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya dair müzakereler, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile K2 tanklarını üreten Hyundai Rotem şirketi arasında tamamlandı.

Anlaşma kapsamında, Güney Kore, Polonya'ya 180 adet 6 milyar dolarlık K2 ana muharebe tankı ihraç edecek.

Güney Kore, Polonya ya 6 milyar dolarlık K2 tankı ihraç edecek 1

VARŞOVA'NIN ASKERİ MODERNİZASYON ÇABALARI

Güney Kore ve Polonya arasındaki varılan anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle savunma kapasitesini artırmaya çalışan Varşova'nın askeri modernizasyon çabalarının önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Polonya, 2022 yılında da Güney Kore ile K2 tankları, K9 obüsleri ve FA-50 hafif taarruz uçakları için anlaşmalar imzalamıştı.

(AA)

02 Temmuz 2025
02 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Polonya tank
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