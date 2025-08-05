Günlerce sürüp diğer ile sıçrayan orman yangınında günler sonra kahreden haber! Yanmış ceset bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz’da başlayarak Bilecik’in Osmaneli ilçesine kadar yayılan ve yoğun çalışmalarla söndürülen yangının ardından; ormanda bir erkek cesedi bulundu.
Sakarya'da yaklaşık 2 hafta önce başlayan ve Bilecik'e kadar yayılan yangın büyük mücadeleler sonucu söndürüldü. Yangının ulaştığı Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyü mevkisinde saat 17.00 sıralarında, yangından zarar gören ormanda henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.
Yanmış olan ceset, olay yerine gelen ekipler tarafından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi’ne sevk edildi.
Bilecik’in Osmaneli ilçesi Ciciler Köyü mevkisinde bulunan cesedin 9 gündür kayıp olan Musa Gümüş'e ait olduğu belirlendi. Gümüş’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)
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