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Günlerce sürüp diğer ile sıçrayan orman yangınında günler sonra kahreden haber! Yanmış ceset bulundu

Türkiye bu yaz yine orman yangınlarına tanıklık etti. Bunların en büyüklerinden biri Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan ve günlerce söndürülemeyen yangın oldu. Üzerinden günler geçen yangında kahreden bir gelişme yaşandı. İçinde yanmış erkek cesedi bulundu. Cansız bedeninin kimliği belli oldu.

Günlerce sürüp diğer ile sıçrayan orman yangınında günler sonra kahreden haber! Yanmış ceset bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz’da başlayarak Bilecik’in Osmaneli ilçesine kadar yayılan ve yoğun çalışmalarla söndürülen yangının ardından; ormanda bir erkek cesedi bulundu.

Günlerce sürüp diğer ile sıçrayan orman yangınında günler sonra kahreden haber! Yanmış ceset bulundu 1

YANGIN BÜYÜYÜP DİĞER İLE SIÇRAMIŞTI

Sakarya'da yaklaşık 2 hafta önce başlayan ve Bilecik'e kadar yayılan yangın büyük mücadeleler sonucu söndürüldü. Yangının ulaştığı Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyü mevkisinde saat 17.00 sıralarında, yangından zarar gören ormanda henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Günlerce sürüp diğer ile sıçrayan orman yangınında günler sonra kahreden haber! Yanmış ceset bulundu 2

KAHREDEN GELİŞME

Yanmış olan ceset, olay yerine gelen ekipler tarafından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi’ne sevk edildi.

Günlerce sürüp diğer ile sıçrayan orman yangınında günler sonra kahreden haber! Yanmış ceset bulundu 3

KİMLİĞİ BELLİ OLDU; 9 GÜNDÜR KAYIPMIŞ

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Ciciler Köyü mevkisinde bulunan cesedin 9 gündür kayıp olan Musa Gümüş'e ait olduğu belirlendi. Gümüş’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Sakarya orman yangını
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