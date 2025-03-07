3 gündür didik didik aranıyordu! Öğretmen Tanju Oğuz'dan acı haber geldi... Gölde ölü bulundu!

4 Mart Salı günü 23.00 sularından itibaren kendisinden haber alınamayan ve Akdağmadeni Akçakışla Göleti yanında aracı bulunan Tanju Oğuz'u arama çalışmaları hem gölette hem de karada 3 gün boyunca sürdü.

ÖLÜ BULUNDU

Sarıkaya ilçesinin Hisarbeyli köyü Yoğurtyurdu Yaylası mevkiinde arama yapan ekipler her yeri didik didik inceledi. Öğretmen Tanju Oğuz, arama çalışmalarının 3. gününde Akdağmadeni Akçakışla göletinde ölü olarak bulundu.

AKILLARDA SORU İŞARETİ OLUŞTU

İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan ve 4 gün haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'in de başına benzer bir durum gelmesi akıllarda soru işareti yarattı.

Aramaların 4. gününde Gürel, uyur halde bulunmuştu. Hipotermi geçiren Gürel, bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

(İHA)