Guterres'in himayesinde düzenlenen gayriresmi Kıbrıs toplantısı Cenevre'de başladı

Guterres tarafından bir otelde verilen yemeğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty beraberindeki heyetler katıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres, yemek öncesi heyet başkanlarını kapıda karşıladı.

Kıbrıs meselesinde ileriye dönük bir yol belirlenmesi için görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantı, yarın da devam edecek.

Guterres, görüşmelerin ikinci gününde, yarın sabah saatlerinde heyetlerle ayrı ayrı bir araya gelecek. Genel Sekreter ile yapılacak ikili toplantılarda heyet başkanlarına 5 kişi eşlik edecek.

Daha sonra TSİ 13.30'da BM Cenevre Ofisi'nde tüm tarafların katılımıyla Kıbrıs konulu genişletilmiş formattaki toplantı başlayacak ve toplantının TSİ 16.30'da sona ermesi öngörülüyor.

Öncesinde "aile fotoğrafı" çekilecek toplantı, Guterres'in açılış konuşmasıyla başlayacak ve daha sonra heyet başkanları söz alacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Tatar, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

BM Genel Sekreteri Guterres'in ise görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenlemesi öngörülmüyor.

TARAFLAR ARASINDA ORTAK ZEMİN YOK

Kıbrıs'taki taraflar arasında ortak zeminin bulunmaması, Kıbrıs görüşmelerinde resmi müzakere sürecine geçilmesinin önünde engel teşkil ediyor.

Türk tarafı, özellikle Ekim 2020'de KKTC'de Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle, "egemen eşitliğe ve Kıbrıs'ta iki devletin işbirliğine dayalı çözüm" tezini savunuyor.

Bu çerçevede Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümün önünü açacak resmi müzakerelerin başlaması için öncelikle Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesinin gerektiği vurgulanıyor.

Bu tez, gerek Tatar gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk yetkililer tarafından başta BM olmak üzere uluslararası tüm muhataplara aktarıldı ve aktarılmaya devam ediliyor.

Kıbrıs Rum kesimi yetkilileri ise daha önce uzun yıllar müzakere edilen, iki toplumlu, iki kesimli ve iki kurucu devletli federasyon modelini desteklemekte ısrarlı olduğunu bildiriyor.

Daha önce Türk tarafının iyi niyeti ve pozitif yaklaşımına rağmen birçok kez müzakere masasında bu çözüm modelini reddeden Rum kesiminin bu tutumu eleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, yemek öncesi yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının hakkını ve hukukunu korumak için Cenevre'ye geldiklerini belirtti.

Tatar, "Söyleyeceklerimiz için hazırlığımızı yaptık. İnşallah iyi olacak. Bu da bir adım ve süreç." dedi.

Bu sürecin devam etmesinin GKRY'nin tavrına da bağlı olduğunu söyleyen Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Biz uluslararası toplumdan ve BM'den, bu işbirlikleri için onları (GKRY) biraz cesaretlendirmelerini talep edeceğiz. Kıbrıs'ın gerçekleri vardır. Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeden hiçbir yere varılmaz. Dolayısıyla biz neredeysek ordayız. O noktayı sürdürmeye geldik. Geriye değil ileriye bakıyoruz." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır