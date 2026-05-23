Güzelyurt’ta trafik ve asayiş ekipleri bayram denetiminde

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde yaklaşan bayram öncesi emniyet güçleri denetimlerini artırarak meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi geniş güvenlik önlemleri alan Aksaray’ın Güzelyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde trafik ve asayiş uygulamalarını artırdı. Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla güvenlik tedbirlerini artıran ekipler hem yollarda hem de ilçe içerisinde uygulama yapıyor. Trafik ve asayiş ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda hız sınırı kontrolü, araç sorgulaması, ehliyet ruhsat kontrolleri ve asayiş ekiplerince yolcu ve yaya vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılıyor. Muhtemel kazaların önüne geçilebilmesi için sürekli olarak devriye görevi yapan ekipler, görünürlükleri sayesinde oluşan caydırıcılıkla da olumsuzlukları önlüyor. Ekipler bayrama kadar ve bayram boyunca da sıkı denetimlerini sürdürecek.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır