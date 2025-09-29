Haber yolunda kaza yapan muhabirin haberini yapmaya giden meslektaşı da kaza yaptı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bu sabah etkili olan yağış, yaklaşık 20 kazaya yol açtı.

Öğle saatlerinde başlayan yağış, caddeleri kaygan hale getirdi. Bu kaygan zemin, kazalara neden oldu. Motosikletli muhabir Mustafa Altar Zeyhan, kaza yaparak hastaneye kaldırıldı.

Bu haberi alan Ümmü Gülsüm Dural, meslektaşının kazasını haberleştirmek için kaza yerine gitmek istedi. Adliye Kavşağı’nda kaygan zemin yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybetti ve düştü.

Her iki muhabir de kazayı hafif yaralı atlattı. Sağlık durumları iyi olarak belirtildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır