HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Habur’da ele geçirilen 38 kınalı keklik doğaya salındı

Habur Sınır Kapısında ele geçirilen 38 kınalı keklik, ekiplerin titiz çalışmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Kaçak yollardan yurda sokulmaya çalışıldığı değerlendirilen keklikler, koruma altına alınarak sağlıklı şekilde doğaya kazandırıldı.

Habur’da ele geçirilen 38 kınalı keklik doğaya salındı

Edinilen bilgilere göre, sınır kapısında gerçekleştirilen kontroller sırasında tespit edilen 38 kınalı keklik muhafaza altına alındı. Olayın ardından kuşlar, gerekli bakım ve kontrolleri yapılmak üzere Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Uzman ekipler tarafından yapılan sağlık kontrollerinde kekliklerin genel durumlarının iyi olduğu belirlenirken, doğal yaşam becerilerini sürdürebilecek durumda oldukları tespit edildi. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından 38 kınalı keklik, uygun habitat alanında doğaya salındı. Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliği açısından denetimlerin aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, yasa dışı yaban hayvanı ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Habur’da ele geçirilen 38 kınalı keklik doğaya salındı 1

Habur’da ele geçirilen 38 kınalı keklik doğaya salındı 2

Habur’da ele geçirilen 38 kınalı keklik doğaya salındı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uludağ’ın zirvesindeki donmuş Türk Bayrağını dağcılar değiştirdiUludağ’ın zirvesindeki donmuş Türk Bayrağını dağcılar değiştirdi
Peyzaj malzemesi yüklü tır devrildiPeyzaj malzemesi yüklü tır devrildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
keklik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.