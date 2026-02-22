Habur’da ele geçirilen 38 kınalı keklik doğaya salındı

Edinilen bilgilere göre, sınır kapısında gerçekleştirilen kontroller sırasında tespit edilen 38 kınalı keklik muhafaza altına alındı. Olayın ardından kuşlar, gerekli bakım ve kontrolleri yapılmak üzere Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Uzman ekipler tarafından yapılan sağlık kontrollerinde kekliklerin genel durumlarının iyi olduğu belirlenirken, doğal yaşam becerilerini sürdürebilecek durumda oldukları tespit edildi. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından 38 kınalı keklik, uygun habitat alanında doğaya salındı. Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliği açısından denetimlerin aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, yasa dışı yaban hayvanı ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır