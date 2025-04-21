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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kırıkkale’de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Yeni Mahalle Hasan Polatkan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 37 FD 760 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Ali Kaan Ünal’ın kullandığı 71 ADY 643 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hafif ticari araç sürücüsü E.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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