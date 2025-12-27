HABER

Hafif ticari araç yayaya çarptı: O anlar kamerada

Adana’nın hafif ticari aracın yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarpma anı güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi.Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi.

Adana'nın hafif ticari aracın yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarpma anı güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. E.T. idaresindeki hafif ticari araç, refüjdeki demir korkuluğun üzerinden atlayıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yolun karşısına geçmeyen çalışan A.A.’ya (23) çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.A., Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken tedaviye alınan A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

