Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Rıdvan Acar (23), hayatını kaybetti.

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yalıçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yalıçiftlik istikametine ilerleyen S.A. (81) yönetimindek hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Rıdvan Acar'ın kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar, savrularak yola düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Acar'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Acar'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü S.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Van'da yaşayan Rıdvan Acar'ın ilçeye çalışmak için geldiği öğrenildi.

(DHA)

