Hafriyat kamyonu sürücüsünden yabancı uyruklu vatandaşa tehdit iddiası

İstanbul’un Başakşehir’de piknikten dönen yabancı uyruklu aile, yoldan geçen hafriyat kamyonunun oluşturduğu toza tepki gösterdi.

İstanbul’un Başakşehir’de piknikten dönen yabancı uyruklu aile, yoldan geçen hafriyat kamyonunun oluşturduğu toza tepki gösterdi. Kamyon sürücüsü, ailesinin gözü önünde vatandaşı tartaklayarak küfürler savurdu.

Olay, dün saat, 14.30 sıralarında Başakşehir ilçesindeki Şamlar Gölü kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, piknikten dönen yabancı uyruklu aile, yoldan geçen hafriyat kamyonunun oluşturduğu toza tepki gösterdi. Bunun üzerine kamyon sürücüsü, ailesinin gözü önünde vatandaşı tartaklayarak küfürler savurdu.
Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün, "Sizi burada yaşatmam! Bu yolu biz yaptık, senin bu memlekette yaşamaya hakkın yok" şeklinde sözler sarf ettiği duyuluyor. Olayla ilgili tarafların şikâyet durumları ve resmî süreçlere ilişkin bilgi alınamazken, tartışmanın ardından kamyonun bölgeden ayrıldığı görüldü.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
